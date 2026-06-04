Полиция Сургута ищет самокатчика после наезда на женщину на улице Энергетиков

В Сургуте полиция ищет водителя электросамоката, который сбил женщину на тротуаре и скрылся с места ДТП. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, сообщает stribuna.ru.

Авария произошла 1 июня в 11:55 на тротуаре в районе дома №33 на улице Энергетиков. По предварительной информации, наезд совершил молодой человек в темной одежде. Он ехал на средстве индивидуальной мобильности, предположительно черном электросамокате с сиденьем.

«Госавтоинспекция Сургута ведет поиск очевидцев дорожно-транспортного происшествия. 1 июня в 11 часов 55 минут в городе Сургуте, на тротураре в районе дома 33 по улице Энергетиков, неустановленное лицо, предположительно молодой человек, одет в одежду темного цвета, управляя неустановленным средством индивидуальной мобильности - предположительно, электросамокатом черного цвета, с сиденьем, при движении по тротуару, допустил наезд на пешехода», — сообщили в полиции.

Женщине потребовалась помощь медиков. Скорая доставила ее в больницу.

Полиция просит очевидцев сообщить любую информацию в дежурную часть по адресу: улица 30 лет Победы, 42. Также данные можно передать по телефонам 76-10-01, 76-10-02, 76-10-48 или 102 с мобильного.