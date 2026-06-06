Космонавт Сергей Рыжиков проведет встречу в НЦ «Россия» в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске пройдет встреча с Героем России, космонавтом-испытателем Сергеем Рыжиковым. Жителей приглашают 9 июня в зал «Иртыш» Национального центра «Россия», сообщает ugra-news.ru.

Сергей Рыжиков — уроженец Югры, командир отряда космонавтов Роскосмоса. Он трижды побывал на Международной космической станции.

На встрече космонавт расскажет о работе на МКС и покажет реальные фотографии Земли, сделанные с борта станции. Отдельной темой станет экология: участники узнают, как экологические проблемы выглядят с высоты 400 км и как опыт безотходных систем на МКС можно применять на Земле.

Встреча пройдет 9 июня с 11:15 до 12:30. Участники смогут задать Сергею Рыжикову свои вопросы.

Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация на сайте. Мероприятие пройдет в рамках флагманского проекта НЦ «Россия» «Космическая одиссея» и XXX Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить».