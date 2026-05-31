Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

День города, который сургутяне отмечают в июне, – хороший повод обратиться к истории. В календаре памятных дат месяца собраны события, связанные с развитием Сургута и Югры: от освоения нефтяных месторождений и создания городских организаций до юбилеев педагогов, ветеранов, деятелей культуры и общественников.

1 июня

60 лет назад, в 1966 году, был создан Сургутский военизированный пожарный отряд №1 по охране нефтяных и газовых промыслов, расположенных на территории Тюменской области. Сейчас это ГУ «1-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

2 июня

40 лет назад, в 1986 году, был создан Сургутский научно-исследовательский и проектный институт «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» (ныне – ПАО «Сургутнефтегаз»). Он занимается научным сопровождением нефтедобычи на уровне мировых стандартов. Первым директором организации стал Герасим Ли.

3 июня

105 лет назад, в 1921 году, родилась Елена Бабаренко (1921-2000) – участница Великой Отечественной войны и общественный деятель, чья жизнь была связана с Сургутом. Уроженка Тюмени, в годы войны она работала медсестрой в военном госпитале, а в 1943 году добровольцем ушла на фронт. Служила санинструктором, участвовала в Курской битве, после контузии была демобилизована.

После войны Елена Бабаренко работала в партийных органах и системе образования. В 1968 году переехала в Сургут, где преподавала в Тюменском индустриальном институте и занималась общественной деятельностью. Она активно участвовала в патриотическом воспитании молодежи и в 1990-1993 годах возглавляла сургутский клуб «Фронтовые подруги».

За заслуги была награждена орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

6 июня

60 лет исполняется Светлане Огневой (р. 1966) – педагогу дополнительного образования Центра детского творчества и руководителю изостудии «Разноцветная палитра» с 1997 года. Огневая становилась победителем IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов, преподавателей, учителей и воспитателей «Современные образовательные технологии» (2020), а также победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогический опыт в системе дополнительного образования» в номинации «Образовательная программа» (2021). Кроме того, она является иллюстратором книг сургутских авторов Н.В. Сочихина, Л.А. Коробкиной, Л.П. Фоминой-Яблуновской и других.

10 июня

35 лет назад, в 1991 году, в рамках всероссийской акции «Славянский ход» состоялась первая научно-исследовательская экспедиция по маршруту от Сургута до Тобольска. Ее организовало Общество русской культуры Сургута по благословению архиепископа Тобольского и Тюменского Владыки Димитрия.

Целью экспедиции стало изучение культуры края и знакомство с территорией Югры. Также участники стремились объединить усилия общественности, органов власти и православной церкви для возрождения русской старожильческой культуры.

В ходе экспедиции был собран уникальный этнографический и фольклорный материал. Исследователи записали старинные русские песни, а также воспоминания очевидцев важных исторических событий – становления советской власти, сопротивления местных жителей новым порядкам, раскулачивания, переселения людей с обжитых мест и разорения церквей на берегах Оби и Иртыша.

11 июня

20 лет назад, в 2006 году, у входа в историко-культурный центр «Старый Сургут» установили скульптуру Черного лиса. Фигура, изображающая застывшего в прыжке зверя, стала почти точной копией лиса с герба Сургута. Скульптуру изготовили в Санкт-Петербурге по эскизам тобольского костореза Минсалима Тимергазеева.

12 июня

12 июня в Сургуте отмечается День города. Также по всей стране празднуют День России.

13 июня

100 лет со дня рождения Аллы Мясниковой (1926-2000) – участницы Великой Отечественной войны, председателя совета ветеранов сургутского здравоохранения и члена Сургутского городского совета ветеранов.

25 лет назад, в 2001 году, распоряжением мэра Сургута был создан Детско-юношеский центр физической подготовки «Надежда». Сегодня учреждение работает как Центр физической подготовки «Надежда».

В год основания центр объединил три физкультурно-спортивных клуба – «Мушкетеры Сургута», «Чудо-шашки» и «Золотая шайба». Уже в 2002 году на его базе начали работу еще три клуба: «Огнеборец», «Грация» и физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Мечта».

Сейчас в структуру учреждения входят пять физкультурно-спортивных клубов, физкультурно-оздоровительный клуб «Поколение NEXT» и Центр тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». Центр организует занятия для людей разных возрастов, а также ведет работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьми-инвалидами.

14 июня

35 лет назад, в 1991 году, был организован Сургутский филиал Пенсионного фонда России. Его первым руководителем стал Геннадий Кашин. С 1 января 2023 года функции Пенсионного фонда России переданы Социальному фонду России.

20 июня

70 лет исполняется Игорю Иванову (р. 1956) – почетному работнику промышленности Тюменской области и почетному гражданину Сургута. В 2007–2019 годах он возглавлял ООО «Газпром трансгаз Сургут» ПАО «Газпром», а также избирался депутатом Тюменской областной думы III-VI созывов.

Игорь Иванов является лауреатом отраслевых премий и премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и знаком «За заслуги перед городом Сургутом».

20 июня

35 лет назад, в 1991 году, на базе городского Центра по трудоустройству, переобучению и профориентации населения был создан Сургутский центр занятости. Его предшественник работал в городе с 1983 года. Сегодня учреждение действует как Территориальный центр занятости населения по Сургуту и Сургутскому району.

21 июня

65 лет назад, в 1961 году, был основан поселок Партсъездовский, который впоследствии стал городом Нефтеюганском. У истоков будущего города стояли строитель Карп Иванченко, ставший первым почетным гражданином Нефтеюганска, и сургутские геологи.

Статус города Нефтеюганск получил 16 октября 1967 года согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР.

22 июня

85 лет назад началась Великая Отечественная война 1941-1945 годов.

26 июня

55 лет исполняется Светлане Зайцевой (р. 1971) – заслуженному работнику образования Югры. Свою педагогическую деятельность она начала в школе № 8 Сургута учителем начальных классов, позже работала с детьми в первом коррекционном классе. С 2019 года трудится в школе «Перспектива», где является учителем начальных классов и заместителем директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе.

Светлана Зайцева награждена Благодарственным письмом губернатора Югры, почетными грамотами городского и окружного уровней, а также медалью «За службу образованию». В 2013 году стала победителем всероссийского конкурса «Мой лучший урок», который проходил в Москве.

29 июня

50 лет назад, в 1976 году, началась промышленная эксплуатация Холмогорского нефтяного месторождения. Оно расположено в северной части Сургутского нефтегазоносного района и стало одним из значимых объектов нефтедобычи региона.

30 июня

65 лет исполняется Светлане Крыловой (р. 1961) – заслуженному работнику образования Югры. С 1983 года она преподает в Детской школе искусств имени Григория Кукуевицкого, а в 2020-2023 годах возглавляла городское методическое объединение преподавателей по классу баяна и аккордеона. За многолетний труд Светлана Крылова отмечена Благодарственными письмами городского и окружного уровней.

30 июня

55 лет исполняется Наире Симонян (р. 1971) – поэту, переводчику и члену союзов писателей России, Армении и Грузии. Она родилась в селе Эштия в Грузии, окончила филологический факультет Ереванского государственного педагогического института. С 1995 года жила в Сургуте, а с 2013 года является участницей литературного объединения «Северный огонек».

За переводческую деятельность Наира Симонян была удостоена Золотой медали имени Ованеса Туманяна в Армении. Также она стала лауреатом Международной литературной премии «Словес связующая нить» за лучший художественный перевод.

Дополнение: 25 лет назад, в 2001 году, стартовал проект «60-я параллель». Программа была направлена на развитие международного культурного сотрудничества между городами, расположенными на 60-й параллели северной широты. С 2013 года проект реализуется Сургутской филармонией и проходит в формате фестиваля искусств.

Информация взята из краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты города Сургута на 2026 год». Подготовлено Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина