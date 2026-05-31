Минздрав пересмотрел список медицинских профессий

Минздрав России утвердил новый список медицинских должностей. С 1 сентября 2026 года из перечня исключат 16 специальностей, одновременно добавив 11 новых. Соответствующий документ изучил СИА-ПРЕСС.

Среди новых должностей появятся врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации и нутрициолог. Также в перечень включат медицинскую сестру по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся.

Одновременно Минздрав исключит ряд существующих специальностей. Исчезнут должности врача-акушера-гинеколога цехового врачебного участка, диабетолога, миколога, лаборанта, лабораторного миколога, протезиста, городского педиатра, подросткового участкового психиатра, участкового психиатра-нарколога, сексолога, сурдолога-протезиста, подросткового терапевта и зубного врача.

Кроме того, с 1 сентября 2028 года будут исключены должности врача-бактериолога, врача-вирусолога и паразитолога.

Изменения не приведут к исчезновению медицинской помощи по соответствующим направлениям. Решение принято для устранения формального дублирования функций между специалистами.

Для врачей, которые уже работают по упраздняемым должностям, предусмотрен переходный период. Они сохранят свои рабочие места и смогут пройти переквалификацию для работы по новым специальностям.