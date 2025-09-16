Депутаты Сургута держат на контроле проблему с парковой возле кардиоцентра

На первом в этом сезоне заседании комитета по социальной политике Думы Сургута депутаты вернулись к наболевшей теме − нехватке парковок у медицинских учреждений. Как оказалось, у поликлиник №2 и №4 ситуация движется к финалу, а вот возле кардиоцентра − по-прежнему без конкретного решения.

Стоянка на 20 парковочных мест у городской поликлиники №2 почти готова. Как сообщил директор департамента архитектуры Иван Сорич, на участке уже снесли старые гаражи, засыпали щебнем, а асфальт уложат до конца сентября. Работы проходят при поддержке спонсора – компании «Интера-спорт».

Ранее, по словам председателя комитета Эмилии Трапезниковой, проект требовал обязательного возведения подпорной стены и точной привязки к границам участков. Однако, как пояснил Сорич, после ремонта оставшихся гаражей и корректировки планов, в строительстве стены больше нет необходимости.

В 37 микрорайоне, возле поликлиники №4, уже завершена укладка инженерных сетей, видеонаблюдения, освещения и асфальта. Сейчас идет разметка и установка газовой эстакады.

«Парковочное пространство готово на 95%», − уточнил чиновник.

Окончание работ намечено на октябрь. Парковка рассчитана на 219 машино-мест.

А вот для посетителей кардиодиспансера стоянка остается мечтой. Этой весной на заседании комитета было обозначено: чтобы построить здесь парковку, нужно либо выкупить землю, либо получить согласие всех жильцов ближайших домов. По мнению администрации, это практически невозможно.

По словам Ивана Сорича, на этой неделе состоится совещание с представителями структурных подразделений администрации города, где продолжат искать варианты решения.

Вернуться к вопросу депутаты намерены в первом полугодии 2026 года.