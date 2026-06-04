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​Масштабный туристический проект Тюменской области получил федеральный статус

Тюменский термальный курорт включили в перечень федеральных круглогодичных курортов России

​Масштабный туристический проект Тюменской области получил федеральный статус
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Всероссийский термальный курорт спортивно-оздоровительного формата в районе лыжно-биатлонного центра «Жемчужина Сибири» включен в перечень федеральных круглогодичных курортов. Концепцию строительства губернатор Тюменской области Александр Моор представил на заседании в Москве, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Курорт планируют возвести в Тюменском округе на территории площадью 236 гектаров. Здесь разместится двухуровневый тоннель с круглогодичной лыжной трассой, термальный развлекательный центр «Древнее море», тематический парк – иммерсивный аквариум, торговая галерея с заведениями общепита, крытые спортивные объекты и научно-исследовательское пространство. Пропускная способность будущего курорта составит более 1 миллиона гостей в год.

«После включения нашего проекта в перечень федеральных круглогодичных курортов у нас появилась возможность в приоритетном порядке участвовать в конкурсном отборе на получение казначейского инфраструктурного кредита. Средства направим на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на месте будущего курорта. Это значительно повысит его привлекательность у инвесторов», –подчеркнул Александр Моор.

С использованием инструментов национального проекта «Туризм и гостеприимство» инвесторы построят порядка 3 000 гостиничных номеров различной категории звездности. Реализация проекта принесет региону ощутимые экономические дивиденды: появится свыше 4,7 тысячи новых рабочих мест, бюджет получит дополнительные налоговые поступления. Для малого и среднего бизнеса откроются новые возможности: кафе, сувенирные лавки, сервисные службы для гостей.

Напомним, что Тюменская область уже сегодня входит в десятку лидеров по количеству туристических поездок в стране. За 2025 год регион посетили более 4 миллионов гостей, а традиционно высоким спросом у путешественников пользуются тюменские термальные источники и культурно-исторические объекты Тобольска. Появление федерального круглогодичного курорта укрепит статус региона как одного из главных центров оздоровительного и спортивного туризма в России.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 324, комментариев: 0
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