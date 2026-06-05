Александр Моор подвел итоги первого дня работы на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум стал для Тюменской области площадкой для укрепления партнерских отношений с ключевыми инвесторами. Губернатор Александр Моор провел серию встреч с руководством компаний, которые уже работают в регионе и готовы расширять свои проекты.

Одним из важных переговоров стала встреча с президентом группы компаний «Фармасинтез» Викрамом Пуния. Тюменская производственная площадка компании имеет стратегическое значение: здесь создано единственное в России производство гормональных лекарственных препаратов. Завод полностью обеспечивает потребности страны в гормональных средствах, а также выпускает широкий спектр сердечно-сосудистых, сахароснижающих, рентгеноконтрастных и инфузионных лекарств. Это напрямую укрепляет лекарственную безопасность России и снижает зависимость от зарубежных поставок. Стороны сверили планы и подтвердили намерение углублять сотрудничество, в том числе в культурной сфере.

Также состоялись переговоры с президентом ГК ТОФС Давидом Гаджимирзаевым. Компания уже запустила в Тюменской области первую очередь производственного комплекса, где выпускают высокотехнологичное оборудование для бурения – технику, которую раньше нефтяники закупали у иностранных поставщиков. Кроме того, ТОФС реализует в регионе обучающие программы. Обсуждены дальнейшие перспективы инвестпроекта и сотрудничество в культурной сфере.

На полях форума подписаны соглашения о сотрудничестве с компанией «Газпром нефть» – надежным партнером региона. А с компанией «Логика молока» закреплены договоренности по строительству в Ялуторовске производства творожных глазированных сырков. Детали проекта обсуждались с инвесторами в мае во время празднования 90-летия Ялуторовского молочного комбината.

«Именно инвесторы, которые уже работают в регионе, – наш ключевой резерв. Это люди и компании, которые поверили в Тюменскую область, и теперь наша задача – поддержать их, в том числе с помощью федеральных и региональных мер поддержки», – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор отметил, что, несмотря на вызовы, регион продолжает действовать: обсуждать расширение бизнеса и запуск перспективных проектов, которые укрепляют экономику области.