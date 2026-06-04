Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

6 июня

Пушкинский день России

Места проведения: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1; ТРЦ «Сургут Сити Молл» (сцена, фуд-корт), Югорский тракт, 38. Время: 10:00- 17:00.

Сургутяне отметят день рождения Александра Пушкина, который совпадает с Днем русского языка. Праздник с обширной программой для взрослых и детей пройдет сразу на двух городских площадках: по традиции − в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина, а впервые для жителей − в крупном торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл».

Телефон для справок: +7 (3462) 28-56-93. Вход свободный. 6+

Чемпионаты по бильярдному спорту

Место проведения: СК «Премьер-Арена», улица Быстринская, 18/4. Время мероприятий указано на фото.

В эти выходные, 6 и 7 июня, у сургутян есть отличная возможность увидеть бильярд высочайшего уровня! В субботу, 6 июня, завершится чемпионат России по «Свободной пирамиде» — около 100 сильнейших спортсменов из 30 регионов страны выявят победителей, которые получат путёвки на чемпионат мира. А уже в воскресенье, 7 июня, стартует главное событие — чемпионат мира, где за звание лучших будут бороться более 100 бильярдистов из 20 стран, включая Францию, Германию, Индию и Сербию.

Телефон для справок: +7 (3462) 23-74-35, +7 (3462) 23-74-34. Вход на игры бесплатный. 6+

Концерт Фёдора Ларюшкина в «Компромате»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:30.

В «Компромате» – Фёдор Ларюшкин: музыкант из Ханты-Мансийска, более 15 лет выступающий в жанре live-looping. Его музыка – это смесь доброй сибирской поэзии с нотами регги, блюза и фолка. Сейчас в его арсенале электрогитара и рабочая станция Akai, на которой он играет хоповые барабаны, глубокий бас, использует органы, флейты и эффекты.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: по предпродаже − 800 рублей, в день мероприятия 1 000 рублей. 16+

ROCK в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В Сургуте прогремит очень громкий рок: три любимые группы на одной сцене. В «Невесомости» о них пишут так: «ПАЛАС? – белоярские подвальные утырки сыграют наконец-то только свой авторский материал. jun6 − совершенно новые утырки из старых групп, вы их точно где-то видели, осталось вспомнить, где конкретно. Принцип − принципиально молодой и гранжевый коллектив, который приготовил для вас кое-что новенькое».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: по предпродаже − 350 рублей, в день мероприятия − 500 рублей. 16+

7 июня

II Международный Иртышский Сабантуй

Место проведения: Центральная площадь города, пересечение улицы Университетской и проспекта Ленина. Время: 11:00-18:00.

Яркий праздник дружбы, уважения и единства народов России пройдет в Сургуте в рамках Года единства народов России и Года молодой семьи, объявленного в Югре.

Площадки начнут работу с 11:00. Торжественное открытие − в 12:00 на центральной сцене, где выступят национальные музыкальные и танцевальные коллективы, артисты из Республики Татарстан, Республики Башкортостан и ХМАО-Югры.

Главное спортивное событие − Всероссийские соревнования по национальной борьбе Корэш. Сильнейшие батыры из разных регионов страны поборются за главный приз.

Для всех желающих − традиционные забавы:

бег с ведрами на коромыслах

разбивание горшков с завязанными глазами

бой мешками на бревне

перетягивание каната

бег в мешках

Гостей ждут татарское и башкирское подворья с воссозданным бытом, национальными угощениями и атмосферой гостеприимства. Лучшие ремесленники представят уникальные изделия народного творчества. Обязательно попробуйте самый вкусный чак-чак!

Для детей подготовлены о мастер-классы и развлечения.

Важная часть праздника − работа трех волонтёрских организаций. Каждый желающий сможет внести свой вклад в помощь бойцам в зоне СВО: сплести маскировочную сеть, изготовить окопную свечу или связать оберег.

Вход свободный. 0+

Открытие летнего сезона с «АЙСЛЕТО»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:30.

Группа «АЙСЛЕТО» разогревает лето в Компромате! Приходите открыть летний сезон, зарядиться энергией, окунуться в море любимых мелодий и качественно оторваться под самые любимые песни. «АЙСЛЕТО» превратит ваш вечер в незабываемое путешествие по лучшим хитам всех времен.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: по предпродаже − 199 рублей, в день мероприятия 400 рублей. 16+