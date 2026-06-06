Югра и Сбер подписали соглашение о цифровой трансформации региона на ПМЭФ

Югра и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает внедрение технологий искусственного интеллекта, финансирование ключевых проектов и развитие цифровых сервисов для жителей региона, сообщает ugra-news.ru.

Соглашение подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Югры Руслан Кухарук.

Документ охватывает несколько сфер: госуправление, здравоохранение, транспорт, образование, культуру, жилищное строительство и поддержку малого бизнеса. Технологии искусственного интеллекта планируют внедрять в органах власти и бюджетных учреждениях. Это должно помочь принимать более точные управленческие решения и усилить кибербезопасность.

В здравоохранении ИИ-решения будут использовать для повышения качества диагностики и снижения рутинной нагрузки на врачей. В транспортной сфере Сбер готов финансировать обновление общественного транспорта через льготное кредитование и лизинг, а также запускать сервисы безналичной оплаты проезда.

«Вместе с правительством региона мы хотим создать в ХМАО комфортную среду для жизни и экономического роста, — заявил Герман Греф. — Сбер готов делиться технологиями и финансировать социально значимые проекты. Приоритеты — образование, медицина, общественный транспорт, жилищное строительство, малый бизнес и госуправление. Инвестиции в эти сферы дадут долгосрочный эффект, который заметит каждый житель региона».

Отдельное внимание уделили предпринимателям. Сбер расширит для малого и среднего бизнеса доступ к кредитным, гарантийным и лизинговым продуктам, а также поможет компаниям с цифровой трансформацией.

Банк и регион также изучат возможность разработки единой карты жителя Югры. Она может объединить социальную поддержку, льготный проезд, оплату образовательных и медицинских услуг, скидки на билеты в театры и музеи, а также функции обычной банковской карты.

Кроме того, соглашение включает программы финансовой, цифровой и киберграмотности, образовательные инициативы для школьников и студентов, а также подготовку IT-специалистов.

«Соглашение со Сбером — стратегический шаг для Югры, — отметил Руслан Кухарук. — Мы нацелены на масштабную цифровую трансформацию, которая затронет все ключевые сферы: от медицины и образования до транспорта и поддержки малого бизнеса. Наша главная задача — использовать передовые технологии, чтобы сделать жизнь югорчан комфортнее и безопаснее, а экономику региона — еще более конкурентоспособной. Уверен, что наше партнерство с ведущим банком страны станет драйвером позитивных изменений в округе».