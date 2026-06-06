В Сургуте начали благоустройство дорожек в парке «За Саймой»

В Сургуте стартовали работы по благоустройству дорожно-тропиночной сети в парке «За Саймой» в районе «Ботанического сада». Обновят участок площадью 7 тысяч квадратных метров, сообщили в администрации города.

Работы стали возможны за счет сложившейся экономии. Объект реализуют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик уберет старое асфальтобетонное покрытие и уложит новую тротуарную плитку. На тротуарах появятся велосипедные и пешеходные дорожки с разметкой.

Для удобства посетителей парка работы проведут в несколько этапов. Зеленые насаждения сохранят. Завершить благоустройство планируют до конца лета.

Кроме того, в рамках инициативного бюджетирования в парке «За Саймой» установят освещение на площадке для выгула собак. Там появятся шесть опор с 12 светильниками. Подрядчик выполнит монтаж траншеи, прокладку кабеля, установку опор и подключение к электросетям. На время ремонта площадку закроют, работы должны завершить до 31 июля.

В администрации также напомнили, что сургутяне продолжают голосовать за территории для благоустройства. В этом году в голосовании участвуют сквер «Энергетиков», парковая зона в 37-м микрорайоне и сквер в 32-м микрорайоне.