Лидер «Коммунистов России» предложил переименовать гамбургеры

​В России предложили переименовать гамбургеры в «котлетники»

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил отказаться от использования слова «гамбургер» и заменить его русскоязычными аналогами. С такой инициативой политик намерен обратиться к властям, сообщает «Абзац». В качестве альтернативы он предложил варианты «котлетник», «кокошник» или «бутерброд ленинградский».

«В истории нашей страны уже был период борьбы с иностранным влиянием, когда французскую булку переименовали в городской батон. Нам не нужна американская культура фастфуда «тяп-ляп». Можно подумать над новыми названиями. Например, назвать гамбургер «котлетником», «кокошником» в честь нашего головного убора или «бутербродом ленинградским». Конечно, люди не изменят привычки мгновенно, но постепенно новое название войдет в моду. Для перестройки бизнеса нужно дать законный срок – например, год», – заявил Сергей Малинкович.

По его словам, переименование должно стать частью более широкой политики по популяризации традиционной русской кухни. Председатель партии считает, что государству следует активнее продвигать блюда национальной кухни и формировать у жителей страны привычки здорового питания.

«Американцы на этих гамбургерах заработали массу заболеваний и проблем с психикой. Гораздо важнее вытеснять западные стандарты здоровой русской кухней – блинами, кашами, сырниками. Нужно снимать ролики для телеканалов, где было бы наглядно видно: человек съел гамбургер, заболел и умер, а тот, кто поел русской каши или супа, чувствует себя прекрасно и бежит на работу», – резюмировал Малинкович.

Кстати, российский бизнес уже адаптировался к новым требованиям о русском языке, которые затронули вывески, указатели и другие элементы городской среды, а также работу бизнеса с клиентами. Эксперты рассказали СИА-ПРЕСС, как новые правила применяются на практике и к каким последствиям они приводят.


Сегодня в 12:02, просмотров: 357, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 13:20
Посконный председатель в курсе этимологии слова Бутерброд?

