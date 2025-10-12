16+
Сделав акцент на спортобъекты, а не на библиотеки, мы совершаем культурную контрреволюцию

Спортсооружения и благоустройство вместо библиотек и книг в Югре стало культом

Сделав акцент на спортобъекты, а не на библиотеки, мы совершаем культурную контрреволюцию
Фото: Яндекс. Карты

Тестирование на знание русского языка для иностранных мигрантов разогнало дискуссию о знании русского литературного языка среди детей не только мигрантов, но и граждан России. Есть здесь проблемы.

Однако дети – это зеркало нас, всех взрослых. Бросили родители читать книжки. Дети тоже больше тянутся к смартфону, к телевизору или к «Умной колонке» с Алисой. Да и строительство скверов и парков обгоняет на два порядка строительство библиотек и закупок для них новых книг. Сразу представляется типичная картина современной библиотеки, где ремонт не проводили с момента ее строительства. А оборудование мебель – советское. Единственное, что новое ввели – это компьютер и пластиковые карточки читательского билета. Нет, в библиотеку дети и взрослые пойдут лишь в крайнем случае. Конечно, есть и современные библиотеки с современным оснащением, но это исключение. Недавно у нас в Югре открыли такую. Но речь идет лишь о конкретных, редких и локальных бюджетных вложениях.

Вот «Дворец боевых единоборств» в Нижневартовске власти мучают. Потому что они считают, что без карате нам прожить трудно, практически невозможно. А вот без книги дети и подростки-школьники как-то и перебьются. «Книга – источник знаний?» Нет, считают чиновники, лучше уж пусть в «Дворце единоборств» бьют детям головы на боксе и на других травмоопасных видах боевых единоборств.

Что дают для голов детей и подростков боевые единоборства? Не знаю. Но точно знаю, что дать знания русского языка, грамотности, падежей, синтаксиса и прочих других знаний при написании литературного теста они, боевые единоборства, не смогут.

Спортсооружения и благоустройство вместо библиотек и книг в Югре стало культом. Вот в округе говорят, что Сургут не реализует амбициозные проекты по благоустройству. Какие такие еще проекты амбициозные? Тут бы «Аврору» благоустроить, да Дом Пионеров отремонтировать, да наполнить ее новыми книгами. Сквер журналистов вот построили за десятки млн рублей, а единицу в штат «скверного культурного работника» не предусмотрели. Кто-то же должен присматривать за скверами. Должна быть такая ставка. Сами скверы без организатора будут пустовать и деградировать.

Вот Сургутский район как-то закупил на несколько миллионов рублей книг, так радости было, грубо говоря, до «поросячьего визга». Хотя это есть рядовое событие. Надо, чтобы бюджет ввел строчку по закупке книг для школ и библиотек. Сегодня книга в книжных магазинах стала недоступна по цене многим категориям граждан, а главное – детям.

Много еще у нас идей витает в Правительстве Югры, чтобы отработать бюджетные деньги, которых у них не просто много, а очень-очень много. Вот и научно-технологический центр замутили, и локальные очистные сооружения уже построили. Но начать строить научную библиотеку на НТЦ по международному архитектурному конкурсу даже в «горячечном бреду» никому в голову из инициаторов проекта НТЦ не пришло.

Через книгу мы в свое время совершили культурную революцию. Мы, советские «бедные и нищие», благодаря книгам стали «Великими Голодранцами», покорителями космоса и атома. Сегодня, по сути, идет откат, идет «культурная контрреволюция», ибо «фронда» и «гидра контрреволюции» засела в смартфоны и гаджеты и уничтожает наш культурный генофонд.

Может геномный центр, который власти округа грозятся хотят в 2026 году в НТЦ, нам поможет сохранить наш культурный код? Не знаю. Но кажется, что все начинается в школах, все начинается с книги.

И вот в Тюмени ввели даже средневзвешенную оценку. Это когда ученик написал, к примеру, работу на «2», учитель ему ставит три оценки «2», и вычисляет ему среднюю оценку – и тоже «2». И Департамент образования Тюмени не собирается отменять этот маразм. Вместо реальной проблемы обучения детей в школах, возникают вот такие эксперименты с оценками.

А как же чтение книг? Это может быть реальный путь к повышению качества знаний в школах. Таких задач и экспериментов Департаменты образования для школ не ставят? Не знаю. Не слышал. Может и ставят. Но недостаточно.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 14:24, просмотров: 222, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

