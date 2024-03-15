Состояние Обь-Иртышкого бассейна стало объектом обсуждения в Госдуме

Состоянием Обь-Иртышского бассейна обеспокоены федеральные эксперты. Чистой воды ни в Оби, ни в Иртыше просто нет - состояние воды варьируется от «загрязненной» до «грязной». Соответствующие данные озвучили на совещании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

«В 2023 из 108 створов у нас только один второго класса, то есть с слабо загрязненной водой. В основном третий класс («загрязненная» – прим. ред.)», – рассказала представитель Росгидромета Наталья Криворучко.

При этом из года в год ситуация не меняется ни в худшую, ни в лучшую сторону – остается, что называется, стабильно плохой. Причем, как следует из доклада Минприроды за 2022 год, своеобразный пик загрязнения обеих рек – Оби и Иртыша – приходится как раз на ХМАО и ЯНАО. По итогам года Югра вовсе попала в число регионов, где было зафиксировано наибольшее число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод. Их в округе за год было больше ста. По нагрузке на бассейн Обь опережает даже Волгу.

Кто виноват?

Экологи объясняют такую картину большим количеством промышленных предприятий в Югре, в частности развитой нефтегазодобычей. Но есть мнение, что это далеко не главный фактор в загрязнении речных бассейнов. В разговоре с «Известиями» эколог Сергей Костарев обратил внимание на то, что в крупные водные объекты сбрасывают совершенно не фильтрованные сточные воды. В Омске, например, без очистки в Иртыш уходит 90% стока. На ту же проблему обратил внимание и Владимир Браташов, бывший первый замглавы Сургута, который сейчас руководит проектом «Экспедиция Великие реки России от истока до устья».

«Должен каждый город должен иметь очистные сооружения. Нужно просто их строить либо ремонтировать везде. Я по 13 рекам сплавлялся за последние пять-шесть лет, в маленьких и средних городах очистные сооружения или не работают, или работают очень плохо, а денег на реконструкцию нет»,– отметил он в разговоре с корреспондентом siapress.ru.

Что делать?

Охватить такой масштабный фронт работ, как Обь-Иртышский бассейн, в теории может только федеральный проект. Такой сейчас как раз находится в разработке. В Госдуме анонсировали программу «Вода России», которая объединит в себе все российские реки.

Замглавы Минприроды Павел Барышев заявил, что проект почти готов – организаторы уже располагают данными практически по каждому субъекту, есть оценки того, какую работу необходимо провести и каких финансовых затрат это потребует. В итоговом виде «Воды России» могут представить уже грядущей осенью. С федеральным финансированием процессы по поддержанию чистоты рек могут пойти гораздо быстрее. Но, пожалуй, один из главных способов борьбы на этом фронте – все-таки превентивный. Ведь природа располагает механизмами самоочищения, но с постоянными загрязнителями не может справиться и она.

«Давайте поставим задачу: построить очистные сооружения. Все заводы и производства, которые напрямую сбрасывают сток, должны располагать своими. Казалось бы, простые вещи. В ХМАО можно пересчитать все города и посмотреть, есть ли там очистные сооружения и как они работают. Не по отчетам, а реально. Не сбрасывать – и все будет нормально», – подчеркнул Владимир Браташов.