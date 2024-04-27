Ледоход на Оби в Сургуте ожидается 30 апреля - такой прогноз дает управление по делам ГО и ЧС администрации города. Для сравнения, в прошлом году ледоход начался 7 мая, в 2022-м — 2 мая.

В этом году уровень воды ожидается в пределах нормы и не должен превысить 710 см.

«При подготовке к половодью администрацией города определены паводкоопасные зоны, созданы материальный и финансовый резервы, находится в постоянной готовности система оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, проведена штабная тренировка, определена группировка привлекаемых сил и средств», - цитирует «Сургутская трибуна» пресс-службу мэрии.

Также в Сургуте в случае необходимости развернут пункт временного размещения населения, проживающего в зоне возможного подтопления, пройдут эвакуационные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Сургутском районе потенциально в зоне риска подтопления находятся пять поселений. Это Сытомино, Локосово, Верхне-Мысовая, Русскинская, Тайлакова. При этом в Сытомино в зону подтопления попадают 78 жилых домов.