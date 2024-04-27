В Ханты-Мансийске в результате ДТП пострадал пассажир

Накануне, 26 апреля, в Ханты-Мансийске на улице Чехова 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Kia Ceed» столкнулась с водителем «Kia Rio». По предварительным данным, автоледи не уступила дорогу движущемуся в прямом направлении автомобилю, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«26 апреля около 18:20 на улице Чехова в городе Ханты-Мансийск 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Kia Ceed», предварительно, на регулируемом перекрестке, не предоставила преимущества в движении автомобилю «Kia Rio», движущемуся в прямом направлении по главной дороге, и допустила с ним столкновение», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала 27-летняя пассажирка «Kio Rio».

За прошедшие сутки на дорогах округа сотрудники ГАИ зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы. Помимо этого, были задержаны десять водителей с признаками опьянения, 136 — за выезд на «встречку», и 61 — за нарушение правил перевозки детей.