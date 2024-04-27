Последние звонки в школах Сургутского района пройдут 24-25 мая. Они прозвучат в 10 часов утра для выпускников 9 и 11 классов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Государственная итоговая аттестация для 9 классов стартует с 21 мая. Одиннадцатиклассники напишут первый единый государственный экзамен 23 мая», - добавили в пресс-службе.

О том, что последние звонки в российских школах пройдут 24-25 мая, ранее сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Выпускные вечера решено провести 28-29 июня.