​В 1979 году было образовано Урайское управление магистральных трубопроводов

Урайское управление магистральных нефтепроводов (УМН) АО «Транснефть – Сибирь» отмечает 45 лет с начала деятельности. Филиал образован в 1979 году на базе действовавшего на тот момент Тюменского нефтепроводного управления.

Одно из старейших структурных подразделений управления – ЛПДС «Шаим», введенная в эксплуатацию в 1969 году. В декабре 1965 года был введён первый в Западной Сибири магистральный нефтепровод Шаим - Тюмень протяженностью 440 км, началась транспортировка нефти Шаимского месторождения.

Генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов поздравил работников филиала и вручил благодарности от предприятия и Министерства энергетики РФ. «45 лет – это серьезный трудовой путь, за который сделано очень много. Коллектив Урайского УМН работает слажено, ответственно, с полной самоотдачей, выполняет все производственные задачи в установленные сроки и с надлежащим качеством. Благодарю вас за добросовестный труд», – отметил он.

Сегодня Урайское управление обеспечивает транспортировку нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области. Филиал обслуживает свыше 3,6 тыс. км линейной части нефтепроводов. В его состав входит 4 линейных производственно-диспетчерских и 6 нефтеперекачивающих станций.

Коллектив Урайского УМН продолжает обеспечивать безопасную и бесперебойную транспортировку нефти. Используемое отечественное оборудование отличается высокой технологичностью и энергоэффективностью. В рамках программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции в течение последних двух лет выполнена замена 8 электронасосных магистральных и подпорных агрегатов на нефтеперекачивающих станциях. Проведена реконструкция системы микропроцессорной автоматики на ЛПДС «Шаим». Построены новый резервуар объемом 20 тыс. куб. м и станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, которая произведена на Тюменском ремонтно-механическом заводе (структурное подразделение АО «Транснефть – Сибирь»). Станция компактна и автоматизирована, позволяет очищать сточные воды до качества, соответствующего предельно допустимой концентрации веществ в водоемах рыбохозяйственного назначения и по своим показателям превосходит импортные аналоги.

В январе 2024 года на ЛПДС «Конда» после технического перевооружения была введена в эксплуатацию система измерения количества нефти (СИКН). Установлен новый блок контроля качества нефти. Кроме того, заменена система сбора и обработки информации стороннего производителя на новую, производства ПАО «Транснефть», выполнено ее подключение к технологической системе передачи данных. СИКН предназначена для определения количества и показателей качества нефти при осуществлении учетных товарно-коммерческих операций с нефтью.

Ведется планомерна замена участков линейной части магистральных нефтепроводов и линий электропередачи.

В настоящее время коллектив Урайского УМН насчитывает свыше 1,6 тыс. человек. Работники филиала активно участвуют в волонтерском движении компании, корпоративных патриотических и экологических акциях, региональных и городских спортивных мероприятиях.

«Особые слова благодарности и дань уважения – ветеранам нашего управления, тем, кто принимал активное участие в становлении предприятия и подготовил достойную смену. Сегодня эстафету принимают молодые специалисты, которые, уверен, достойно продолжат наше дело, укрепляя традиции предприятия», – сказал начальник Урайского УМН Тимофей Слепнев.