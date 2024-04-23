Глава Сургута Андрей Филатов подал в отставку. Каковы его заслуги?

Андрей Филатов - это самый настоящий сити-менеджер, который приходил для решения городских проблем, реализации стратегии, намеченной Вадимом Шуваловым. У Шувалова из-за мягкости не хватило сил, но идеи были неплохи. Сургут превращается из маленького города в большой, нужны были реформы. Филатов, отстранившись от горожан и кланов, проводил политику округа (и государства) по вписыванию Сургута в новые реалии времени.

Заслуги Филатова:

актуализация и контроль генерального плана города;

работа над схемами территориального зонирования;

транспортная реформа в целях оптимизации затрат;

урезание прочих расходных статей города.

Пожалуй, он справился.

Удачи Андрею Сергеевичу на новых должностях!

Ждём нового, своего, сургутского.

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