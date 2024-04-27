Полицейские Сургута задержали горожанку за нарушение общественного порядка

В Сургуте в самолете «Омск-Сургут» 40-летняя женщина нарушила общественный порядок — устроила скандал, когда ей отказали в просьбе закурить на борту воздушного судна. На место прибыли транспортные полицейские и задержали местную жительницу, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Установлено, что сургутянка во время полета спросила у бортпроводника разрешение, чтобы покурить в самолете. Женщине отказали и в ответ она начала кричать, выражаться нецензурной бранью. Стоит отметить, что нарушительница находилась в трезвом состоянии. Сотрудники транспортной полиции задержали женщину, поместили в СПЗЛ Сургутского ЛО МВД России на транспорте, где она провела ночь. В отношении женщины составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за нарушение общественного порядка, а также по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ за невыполнение требований командира воздушного судна», — говорится в сообщении.

Транспортные полицейские добавили, что в январе 2023 года нарушительница уже привлекалась к ответственности за подобное правонарушение — она также пыталась покурить на борту самолета.