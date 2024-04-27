На жителя Нефтеюганска возбудили уголовное дело за кражу легкового прицепа

Накануне в полицию Сургутского района поступило сообщение от 56-летнего жителя Барсово — у него украли легковой прицеп стоимостью 68 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили и задержали преступника. Им оказался 41-летний житель Нефтеюганска, сообщила пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

По словам подозреваемого, он увидел около одного из домов припаркованный легковой прицеп, установил его на свой автомобиль и уехал. В его планах было перевезти находку в другой регион для личного пользования.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

Имущество возвращено владельцу, а фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.