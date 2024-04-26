В Югре ищут нового директора депсоцразвития

В Югре начался отбор кандидатов на должность директора департамента социального развития округа. Предыдущий руководитель ведомства Тереза Пономарева ранее написала заявление на увольнение.

«Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 26 апреля по 13 мая 2024 года включительно на управленческом портале “Команда Югры”», - сообщает телеграм-канал «Югра официально».

Отбор кандидатов пройдет в несколько этапов:

проверка соответствия формальным квалификационным требованиям;

оценка личностного и профессионального потенциала;

общественная оценка с участием профессиональных сообществ и общественности; экспертная оценка.

Тех кандидатов, которые по итогам отбора покажут наивысшие результаты, пригласят на собеседование к губернатору Югре Наталье Комаровой. Она и примет решение о назначении.

Предыдущий директор департамента социального развития Тереза Пономарева возглавляла ведомство с 2019 года. Она покинула пост с 22 апреля в связи с выходом на пенсию.

Напомним, что в Югре по инициативе Натальи Комаровой проходят открытые конкурсы на замещение некоторых постов в максимально близких к народу департаментов: социального развития, культуры, спорта. Претенденты публично презентуют свои программы, и набравшие наибольшее количество голосов граждан и позитивных отзывов экспертов отправляются на собеседование к губернатору.