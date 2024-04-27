Сколько людей «подумывают» об участии в выборах главы Сургута?

Пошли «аналитические» новости с «информацией» о старом добром-злом знакомом Сургута — Алексее Жердеве, который «подумывает» о кресле главы города. Аргументы такие: это депутат Госдумы Вадим Шувалов его продвигает, чтобы потом Алексей Жердев продвигал Вадима Шувалова на второй срок в Госдуму.

Даже уважаемая моя телекомпания СТВ написала.

Ну слушайте. Ну вы представляете, сколько сейчас людей «подумывают» (и реально подумывают) об участи в «выборах» главы Сургута? Имя им — легион. Зачем попусту трепать фамилию уважаемого Алексея Жердева? Который был три года назад — напоминание для слабо помнящих — весьма настойчиво попрошен освободить город от себя как-нибудь поскорее.

Да и зачем Шувалову какой-то мэр Сургута (кто бы им ни был) для переизбрания в Госдуму, если:

а) он там будет один срок;

б) выбирает их всех один-единственный человек, и имя этой прекрасной женщины из Ханты-Мансийска вы все прекрасно знаете; и, если исходить из этой странной аргументации, то сменщик Шувалова и никак с ним не связанный Андрей Филатов прекрасно «обеспечил» первому попадание в Госдуму;

в) Вадима Шувалова и Алексея Жердева трудно назвать командой;

г) потерявши голову, по волосам не плачут: это о том, что сургутский эпизод для Алексея Жердева, заместителя губернатора пусть хоть и Кировской, но все же области, давно позади.

И главное, объяснить сургутским «избирателям», что эксперимент с «варягами» может быть продолжен, в сегодняшней ситуации — вызвать общественное недовольство.

А общественное спокойствие — это главная сегодняшняя задача власти.