Осадки и порывистый ветер ожидаются в ХМАО в первые дни рабочей недели

В ХМАО в начале новой рабочей недели ожидаются дожди и снег, ночью столбик термометра опустится до -19 градусов. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 22 апреля, ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололед и туман. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов, местами на юге до +5, на севере до -13. Днем потеплеет до +2-3 градусов, местами на севере до -9, на юге +3+8. Ветер подует со стороны северо-запада со скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с.

Во вторник, 23 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность, на востоке пройдет снег, на западе преимущественно без осадков. Столбик термометра покажет ночью -8-13 градусов, при прояснениях до -19. Днем воздух прогреется до -2-7 градусов, местами до +5. Ветер северо-западный 6-11 м/с.