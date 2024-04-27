В Нижневартовске 17-летний юноша подозревается в убийстве мужчины

В Нижневартовске задержали 17-летнего юношу по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«Вечером 26 апреля 2024 года между несовершеннолетним подозреваемым и потерпевшим возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, в ходе которого между мужчинами возникла драка. После произошедшей драки, подозреваемый, испытывая чувство обиды на потерпевшего, приобрел нож и, вернувшись к месту конфликта, нанес потерпевшему несколько ударов ножом в расположение жизненно важных органов», - сказано в сообщении.

Пострадавшего доставили в реанимацию, где он скончался от полученных ран.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Конфликт между молодыми людьми произошел на почве ревности, пишет со ссылкой на источник в силовых структурах Ura.ru. По его данным, 17-летний юноша напал с ножом на коллегу своей девушки. Погибший работал в местном «Магните» курьером, а подруга нападавшего - сборщиком заказов.