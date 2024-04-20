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​Десять новых объектов образования и спорта получит Сургут

В Сургуте продолжается строительство школ, детсадов и спорткомплексов

​Десять новых объектов образования и спорта получит Сургут
Фото: admsurgut.ru

В ближайшей перспективе Сургут получит пять образовательных и пять спортивных объектов: их уже возводят. По словам главы города Андрея Филатова, их готовность на сегодняшний день составляет от одного до 70 процентов. За рамками этих десяти объектов осталась одна школа — образовательное учреждение в 42 микрорайоне уже введено в эксплуатацию.

Информация была раскрыта на заседании штабов по вопросам улучшения жилищных условий и повышения эффективности использования муниципального имущества, по вопросам городского хозяйства и строительства.

«Сегодня в работе на разных стадиях четыре полноценные школы в микрорайонах 5А и 20А, жилом районе «Марьина гора» и в 42 микрорайоне, которая открывает двери уже 1 сентября, а также начальная школа-детский сад в поселке Голд Фиш и детский сад в районе «Марьина гора», — поделился подробностями градоначальник. — Мы научились работать со множеством инструментов, как с концессионными соглашениями, так и с застройщиками в части готовых объектов. Работаем над вариантами прямых инвестиций. Все это позволит нам как минимум держать темп прироста, как максимум идти с опережением».


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20 апреля в 17:05, просмотров: 1160, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
20 апреля в 18:29
Опередит все эти стройки Налоговая инспекция.Объект будет сдан раньше времени.

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