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​Тюменские нефтепроводчики провели экскурсии для студентов Тюменского индустриального университета

АО «Транснефть – Сибирь» провело технические экскурсии на производственные объекты для студентов

​Тюменские нефтепроводчики провели экскурсии для студентов Тюменского индустриального университета
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» провело технические экскурсии на производственные объекты для студентов 1-4 курсов Тюменского индустриального университета. Мероприятия проводятся ежегодно в рамках сотрудничества компании и университета в области подготовки кадров.

Посещение производственных площадок будущими специалистами нефтепроводной отрасли, кто проходит обучение по направлению предприятия, организовано с целью эффективного закрепления теоретических знаний, повышения информированности преподавательского состава и учащихся о деятельности компании. Кроме того, в рамках визитов происходит знакомство студентов с производственной и корпоративной культурой будущего работодателя.

В мероприятиях приняли участие свыше 80 студентов. Они посетили нефтепродуктоперекачивающую станцию (НППС) «Тюмень», Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж (ТНПК), Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) и линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Торгили».

Первокурсники побывали на НППС «Тюмень», на которую в 1965 году была подана по нефтепроводу Шаим – Тюмень первая нефть Шаимского месторождения. Студенты ознакомились с принципом работы резервуарного парка, системы измерения качества нефти. Представители второго курса посетили Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж (учредитель – АО «Транснефть – Сибирь»), где ведется обучение по рабочим профессиям, а также переподготовка, повышение квалификации инженерного и рабочего состава.

Студенты третьего курса посетил ЛПДС «Торгили». Студентам рассказали, как обеспечивается надежная эксплуатация объектов линейной части МН (персонал станции обслуживает участки трех магистральных нефтепроводов общей протяженностью 171 км) и резервуарного парка на территории станции. В химико-аналитической лаборатории учащиеся узнали о различных видах исследований нефти, какими знаниями и навыками должен обладать лаборант, чтобы грамотно и качественно провести химанализ.

Четвертый курс познакомился с основными направлениями деятельности Тюменского РМЗ, осмотрели литейное производство, механический цех, стенды для испытаний ремонтируемого оборудования, станки с числовым программным управлением.

Технические экскурсии являются важной составляющей кадровой работы АО «Транснефть – Сибирь». «Экскурсии на производство очень помогают в учебе, помогают лучше осваивать теорию. Например, на лекции представляешь задвижку нефтепровода или электродвигатель, а на экскурсии можно всё это увидеть своими глазами, потрогать, можно спросить, как это работает, какие нюансы есть – это здорово! Благодарю «Транснефть – Сибирь» за такую возможность. Уверен, что сделал правильный выбор своей профессии», – рассказал студент 2 курса Эдуард Ярметов.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 77, комментариев: 0
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