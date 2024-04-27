В Сургуте автобусные маршруты до дач переходят на летнее расписание

В Сургуте с 1 мая автобусные маршруты до дачных кооперативов переходят на летнее расписание. Всего организовано 11 маршрутов, обслуживающая компания — СПОПАТ, пишет Sitv.

«Для пенсионеров на дачных маршрутах действует бесплатный проезд в мае в выходные и праздничные дни, а с 1 июня по 30 сентября ежедневно», - сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Сургута.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте администрации.

Ранее в Сургуте «Яндекс Карты» начали показывать движение автобусов. Сургутяне могут отследить в сервисе , где едет автобус или маршрутное такси города.