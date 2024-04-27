ФАС призвала Utair и другие авиакомпании скорректировать цены на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит Utair и другие авиакомпании из-за жалоб пассажиров на рост цен на билеты. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РБК.

«Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», — сказано в комментарии пресс-службы.

ФАС направила письма в Utair, «Аэрофлот», «Победу», «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia и потребовала от них пояснений по поводу формирования цен на билеты. Сейчас ведомство изучает ответы.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Utair увеличивает число рейсов из городов ХМАО на курорты в весенне-летнем расписании. Улететь можно, в частности, из Сургута в Сочи, Минеральные Воды и Анталью.