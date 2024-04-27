Нотариусы Югры не обслуживают иностранцев, которые не владеют русским языком

В Югре нотариусы не оказывают иностранцам нотариальные действия, если они не владеют русским языком. Мигрант должен самостоятельно искать переводчика на русский язык для общения с российским нотариусом. Об этом сообщил пресс-секретарь Нотариальной палаты ХМАО Александр Данилов со ссылкой на президента Нотариальной палаты ХМАО Христину Иконник.

Кроме того, 24 апреля в Москве на пресс-конференции на тему «Нотариат-2024: технологии, доступность и социальная ответственность» член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко сообщила, что отказ нотариусами в совершении нотариальных действий иностранцам, не знающим русского языка, является законным.

«Граждане иностранных государств, наравне с гражданами РФ имеют право обратиться к нотариусам для совершения нотариального действия. Делопроизводство в нотариальных конторах ведется на русском языке. В тех случаях, когда гражданин не владеет русским языком, это означает, что должен присутствовать переводчик, который мог бы перевести как информацию от иностранного гражданина нотариусу, так и необходимое разъяснение со стороны нотариуса и тот текст документа, который будет подписывать иностранный гражданин. Поэтому, если гражданин не владеет русским языком, отсутствует переводчик, нотариус вынужден будет отказать, предложить ему прийти к нему с переводчиком», — отметила Александра Игнатенко.

В Югре на данный момент действует ряд специализированных бюро переводчиков, которые помогают иностранным гражданам в переводе документов с иностранного языка на русский. Как правило, специализированным образованием, необходимым для перевода документов и посещения нотариуса, владеют большинство руководителей национальных общественных организаций, действующих в городах и крупных поселках округа.

Ранее мы писали, что в Югре нотариусы для совершения нотариальных действий с участием таджиков будут приглашать переводчиков диаспор.