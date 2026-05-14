В Сургуте на месте леса в 37 микрорайоне может появиться сквер с прудом

В Сургуте продолжается голосование за общественные пространства, которые могут благоустроить в 2027 году. Одним из претендентов стал сквер в 37 микрорайоне – сейчас это лесная территория между Нефтеюганским шоссе и улицей Игоря Киртбая с небольшим водоемом, который власти предлагают превратить в прогулочную зону.

В случае победы в голосовании здесь планируют обустроить пешеходные маршруты, места для отдыха, детские зоны и спортивные площадки, рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС директор МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу:

«Это будет тихий сквер для прогулок и легкого отдыха. Здесь интересная территория с водным объектом – можно будет подходить к маленькому прудику. Думаю, сюда и утки будут прилетать. Это место для спокойного времяпрепровождения жителей».

По словам Арменчу, во время благоустройства власти постараются максимально сохранить существующие деревья.

«Концепция благоустройства города у нас едина – минимизировать вырубку. Ценные породы деревьев мы сохраняем и стараемся обходить при проектировании тропинок. Убираем в основном мелколесье и сорную растительность, чтобы привести территорию в порядок», – пояснил он.

Сейчас часть территории остается закрытой забором, однако после благоустройства пространство обещают полностью открыть для жителей.

«Забор здесь когда-то появился, но в рамках благоустройства его демонтируют. Это будет единое открытое пространство без ограждений», – добавил Андрей Арменчу.

Идею благоустройства поддерживают и жители района. Президент региональной общественной организации «Клуб единоборств «Югра» Илья Гриненко считает, что подобные проекты особенно важны для удаленных микрорайонов города.

«Здесь скоро будет сквер вместо заброшенного леса. В таких районах очень мало мест для прогулок. Когда территория благоустроена, людям комфортнее жить, гулять с детьми, проводить время рядом с домом. Я думаю, это привлечет людей», – поделился спикер.

Напомним, всего в этом году сургутяне выбирают один из трех объектов для благоустройства: сквер в 37 микрорайоне, сквер Энергетиков и сквер памяти погибшим при исполнении служебного долга в 32 микрорайоне.

Голосование проходит до 12 июня на платформе «Госуслуги». Участвовать могут жители старше 14 лет.

В администрации напоминают, что благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в Сургуте с 2019 года уже реализовали более 20 общественных пространств.

Сейчас в городе также готовятся к благоустройству четырех объектов, которые жители выбрали ранее. Это два участка в экопарке «За Саймой» – от улицы Сибирской до проспекта Пролетарского и от улицы Университетской до набережной Ивана Кайдалова, а также два участка набережной правого рукава водохранилища Сайма – от Дворца торжеств до улицы Университетской. Работы там стартуют летом этого года.