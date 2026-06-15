Власти Югры сообщили о резком снижении преступности среди мигрантов

В Югре за первые пять месяцев 2026 года количество преступлений, совершенных мигрантами, снизилось на 81%. Об этом стало известно на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка, где власти региона вместе с представителями правоохранительных и силовых ведомств подвели итоги совместной работы.

«Ключевой темой обсуждения стала миграционная политика. Власти подчеркивают: это один из вопросов, требующий слаженной работы всех ведомств. Был применен комплексный подход, который включил ужесточение контроля и совершенствование нормативно-правовой базы. Благодаря этим мерам количество преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 81%», − передает пресс-служба администрации Сургута.

Отмечается, что снижение преступности среди мигрантов повлияло и на общую криминогенную обстановку в регионе. По итогам января – мая общее число зарегистрированных преступлений в Югре уменьшилось на 13,5%.

Напоминаем, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о существенном повышении государственных пошлин для мигрантов. Так, пошлина за прием в гражданство России и выход из него вырастет в 12 раз − с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей. Стоимость оформления вида на жительство увеличится в пять раз − с 6 тысяч до 30 тысяч рублей.