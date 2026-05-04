Власти Сургута подвели итоги развития города в первом квартале 2026 года

Начало 2026 года для Сургута оказалось неоднозначным: на фоне снижения отгрузки нефтепродуктов и дефицита кадров экономика города продолжает удерживать стабильность, а малый бизнес усиливает свои позиции. Подробно об итогах первого квартала корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Сургут ‒ «островок стабильности» в российской экономике

Сургут, как и вся страна, переживает непростой экономический период, однако, по оценке городских властей, сохраняет устойчивость и продолжает развиваться по ключевым направлениям.

«Одним из главных преимуществ Сургута является то, что мы во всей стране являемся своеобразным островком стабильности. Если другие регионы в большей степени завязаны на металлургии, добыче угля или других ресурсах, то у нас основным направлением как было, так и остается производство, связанное с нефтегазовым комплексом», ‒ отметил заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Несмотря на сложности в нефтегазовой отрасли, компании сохраняют стабильность для своих работников ‒ это сказывается на стабильности городской экономики и, безусловно, на экономике всего региона.

Миграция выровнялась, рождаемость растет

Одним из базовых показателей, от которого зависит развитие города, остается численность населения. По состоянию на 1 января 2025 года в Сургуте проживало 433 тысячи человек.

По словам замглавы города, особое внимание уделяется миграционным процессам: «Если в прошлые годы у нас был существенный приток населения и отток, то в настоящий момент эти показатели примерно сравнялись. Ситуация стабилизировалась. По оценкам экономистов, у нас рождаемость в два раза превышает смертность. Это достаточно значимый показатель, потому что очень немногие территории в нашей стране могут похвастаться положительным естественным приростом».

Доходы растут, но жители начали экономить

Отдельно на брифинге остановились на уровне доходов населения и общей динамике благосостояния сургутян. По итогам 2025 года, среднегодовые доходы жителей города продолжили расти.

«Среднегодовые доходы населения за прошлый год выросли: если брать в номинальном выражении, это около 8%, если в сопоставимых ценах ‒ почти 4%. Мы отталкиваемся от того, что инфляция за 2025 год, по данным Центробанка, составила 5,9%. Но при этом нужно учитывать, что разные категории товаров ведут себя по-разному: что-то дешевеет, например плодоовощная продукция, а что-то дорожает ‒ например, бензин вырос более чем на 10%», ‒ сообщил Кириленко.

Также увеличилась средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях города.

«Номинальная начисленная заработная плата выросла в сопоставимых суммах на 4,7% и достигла 150 тысяч рублей. Это отражает то, что крупнейшие работодатели и налогоплательщики сохраняют стабильность», ‒ добавил он.

При этом, по словам Кириленко, несмотря на рост доходов, меняется поведение самих жителей:

«С учетом того, что в предыдущие годы инфляция была выше и реальные доходы росли медленнее, наблюдается тенденция к тому, что население стало экономить. Это сказывается на оборотах розничной торговли».

Дефицит кадров при низкой безработице

Ситуация на рынке труда за последние годы заметно изменилась: экономика столкнулась с дефицитом рабочей силы, который сохраняется и сейчас.

«Последние два года ‒ 2023, 2024 и часть 2025 года ‒ характеризовались тем, что в экономике стало существенно не хватать рабочей силы. Сейчас ситуация стабилизировалась, но дефицит кадров сохраняется. Немного выросла безработица: на учете в центре занятости состоит чуть больше 300 человек ‒ это одновременно и положительная, и отрицательная составляющая. С одной стороны, это означает, что кто-то остается без работы, с другой ‒ это не одни и те же люди: кто-то встает на учет, затем находит работу, появляются новые соискатели», ‒ пояснил Артем Кириленко.

С точки зрения бизнеса такой уровень безработицы, по словам представителя мэрии, остается крайне низким:

«Для предприятий комфортным считается уровень безработицы около 2-3%. Тогда есть выбор кадров. Сейчас этот показатель ниже, и это говорит о том, что сохраняются сложности с поиском сотрудников».

Особенно заметен дефицит специалистов рабочих и инженерных профессий.

«На предприятиях идет естественное выбытие кадров: кто-то выходит на пенсию, кто-то уезжает. При этом по рабочим специальностям разница между потребностью и подготовкой кадров ‒ примерно в два раза. Это означает, что примерно половина необходимых работников должна приходить к нам из других территорий», ‒ сообщил спикер.

Он добавил, что на уровне региона уже поставлена задача увеличивать подготовку кадров.

Количество экономически активного населения в Сургуте продолжает расти и на текущий момент составляет 218 тысяч человек. При этом около 95% из них заняты в экономике. Такой показатель считается высоким, поскольку полная занятость объективно невозможна.

Промышленность просела из-за нефтепродуктов

По итогам первого квартала в Сургуте зафиксировали снижение объема отгруженной продукции, которое в основном связано с нефтегазовым сектором.

«Если говорить по отгруженным товарам, у нас наблюдается падение порядка 20%. И оно в основном сформировано за счет уменьшения количества отгруженных нефтепродуктов ‒ это влияние внешних факторов, в том числе специальной военной операции и санкционного давления», ‒ сообщил представитель администрации.

При этом остальные отрасли сохраняют стабильность или демонстрируют рост ‒ это генерация электроэнергии, транспортные услуги, связь и выработка тепловой энергии.

Малый бизнес растет и меняет экономику города

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Сургуте продолжает расти и уже превышает 21 тысячу.

«Если учитывать организации, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, то на текущий момент это уже более 21 тысячи ‒ 21 300. Причем количество самозанятых выросло примерно на треть, и сейчас их 57 835», ‒ сообщил Артем Кириленко.

Рост занятости в городе в значительной степени обеспечивается именно за счет малого бизнеса.

«Количество занятых растет именно за счет малого и среднего предпринимательства. Экономика города постепенно претерпевает существенные изменения, и основными работодателями уже становятся не только промышленные предприятия. При этом их вклад по-прежнему остается значительным, но роль бизнеса заметно возрастает», ‒ отметил он.

Традиционно малый бизнес сосредоточен в нескольких направлениях: розничная торговля, промышленное производство, строительство, гостиничные услуги и общественное питание. По этим секторам в целом сохраняется стабильность.

Отдельно Кириленко выделил креативные индустрии: «На текущий момент в городе зарегистрировано 1 123 субъекта креативных индустрий, которые формируют оборот 3,7 миллиарда рублей. Это достаточно высокий показатель».

Вклад малого и среднего бизнеса в бюджет города остается значительным. В виде налогов они генерируют почти четыре миллиарда рублей ‒ порядка 3,6-3,7 миллиарда.

Поддержку бизнеса ускорят, но сократят объемы

В 2026 году в Сургуте изменят сроки предоставления поддержки малому и среднему бизнесу.

«С учетом продолжающейся непростой ситуации в экономике прием заявлений на получение субсидий и грантов мы планируем провести гораздо раньше. Если традиционно это было во втором полугодии, а гранты ‒ ближе к октябрю-ноябрю, то в этом году это начнется уже в ближайшие дни. Планируем к середине третьего квартала довести всю поддержку до бизнеса, чтобы предпринимателям было проще работать», ‒ поделился спикер.

Объем финансирования в этом году будет ниже, чем в прошлом: в 2025 году на поддержку бизнеса направили порядка 70 миллионов рублей. Снижение связано с тем, что тогда дополнительно выделялись средства из окружного бюджета. В 2026 году окружные средства будут распределяться через фонд «Мой бизнес», а город будет отвечать только за финансирование из местного бюджета.

При этом власти рассчитывают сохранить общий уровень поддержки. Одновременно растет ее эффективность.

«Если раньше на рубль выданной поддержки возвращалось 1,6 рубля налогов, то сейчас уже порядка 1,8 рубля», ‒ уточнил Кириленко.

Инвестиции в основной капитал предприятий по итогам квартала немного снизились ‒ примерно на 5%.

При этом бюджетные инвестиции продолжают расти.

«Если рассматривать динамику за последние 10 лет, их объем увеличился примерно в четыре раза, и сейчас это существенный вклад в экономику города», ‒ резюмировал он.