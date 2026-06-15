Пенсионерам Югры возместили расходы на отдых более чем на 232 миллиона рублей

С начала 2026 года более 11,7 тысячи неработающих пенсионеров Югры воспользовались правом на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. На эти цели Отделение СФР по Югре направило более 232 миллионов рублей.

Право на такую меру поддержки имеют неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Получить компенсацию можно один раз в два года.

По словам управляющего региональным Отделением СФР Ольги Галюк, пенсионеры могут выбрать один из двух вариантов получения льготы. Первый – заранее обратиться в Социальный фонд и получить специальный талон для оформления бесплатных билетов. Второй – самостоятельно купить билеты, а после поездки оформить компенсацию понесенных расходов.

«Компенсацию за проезд можно получить за любой вид транспорта: личный автомобиль, поезд, автобус, самолет или корабль. В каждом случае сумма компенсации не будет превышать стоимости проезда в эконом-классе. Под льготу подпадает отдых в любой точке России», – пояснила Ольга Галюк.

Если место отдыха находится за пределами страны, компенсируется только часть маршрута до государственной границы России.

Подать заявление на компенсацию можно в клиентской службе СФР, через МФЦ или на портале Госуслуг. При подаче заявления онлайн потребуется приложить фотографии или сканы проездных документов.

По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по ХМАО, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).