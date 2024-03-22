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Конец Бардаковой власти

К 430-летию со дня основания Сургута

Конец Бардаковой власти
Остяки под управлением своих князей жили по волостям, разбросанным на громадном пространстве всего Сургутского уезда. Фото: enmuseum.ru

Продолжение. Начало — здесь

Когда в России наступило Смутное время, по Сибири прокатилась волна инородческих восстаний. В какой мере это коснулось сургутских остяков – сведений нет. И только события 1616-1619 годов вновь напоминают о княжеском роде Бардака. Некоторые историки называют этот период как восстание остяков Сургутского уезда, иные считают, что это не соответствует действительности.

Миллер анализирует: остяки Бардаковой волости стали бить челом, чтобы их освободили от непосильного оброка княжеской верхушки, что они хотят по примеру прочих волостей платить ясак напрямую в государеву казну. С потерей такого привилегированного положения не мог примириться Бардаков сын Кинема, ставший после смерти отца вотчинным владельцем.

Кроме множества злодеяний сыновей Бардаковых, описываемых в летописях (не все современные историки их подтверждают), осенью 1616 года произошло одно из последних крупных выступлений местного населения. Тогда жители Бардаковой волости, возглавляемые сыновьями князя Бардака Кинемой и Суетой, напали на воеводу Федора Боборыкина, направляющегося в Томск. В этом столкновении погибло несколько русских, исчезла царская казна с 400 рублями, но воеводе удалось спастись. В Сургуте встревожились, против Бардаковых сыновей был послан отряд служилых людей под руководством Ивана Афанасьева, который сумел отбить у остяков государеву казну. Но эти слухи, как пишет Олег Рихтер, не нашли подтверждения: «Достоверно известен только факт нападения на томских служилых людей, которые везли деньги для гарнизона своего города. Летом 1618 года Кинема напал на казаков, убил их и захватил 400 рублей, несколько мешков с копейками. Это переполнило чашу терпения воеводы Ивана Зубатого».

15 июня 1619 года из Сургута вышел отряд во главе с подьячим Иваном Афанасьевым и толмачом Иваном Парабельским. Финал этой экспедиции таков: возле юрт, где обосновался Кинема, произошло сражение, в результате почти все богатыри были убиты, в их числе Суета Бардаков. Казаки «тех наших изменников Суету с товарищи побили и Кинемина сына большово и жену в полон взяли». Были найдены и мешки с деньгами, все 400 рублей, которые потом возвратили в царскую казну. Ну а князю удалось скрыться. Легенда гласит, что он был убит остяками своей волости.

Сургутским воеводам не удавалось взять полный ясак с инородцев. Главная причина, среди прочих – это леность остяков и нежелание выплачивать полный оклад, зная снисходительность русского правительства. Фото: 5elementum.ru

Кстати, потребовалось почти пять лет, чтобы награда нашла своих героев. Грамотой 1624 года Иван Афанасьев и Иван Парабельский за свои заслуги были вознаграждены великим жалованием: подьячему установили зарплату в 17 рублей, в то время как атаман Богдан Зубакин получал семь рублей, а прославленный атаман Тугарин Федоров 15 рублей. Это был единственный прецедент в истории Сургута.

Продолжение следует…


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Сегодня в 10:19, просмотров: 508, комментариев: 0
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