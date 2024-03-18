К 430-летию со дня образования Сургута

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Немаловажным моментом наказа царя Федора Иоановича о походе на Пегую Орду стал пункт об укреплении войска. В документе говорилось «…, и ты бы Осип (воевода Плещеев – прим. ред.) взял и послал в поход сургутских остяков и Бардаковых людей всего 150 человек и сказал им наше жалованное слово: как они сходят в поход и нам послужат, и мы их пожалуем своим великим жалованьем и в ясаке им велим польготити. И запасу им в поход из наших житниц дал, сколько будет пригоже».

Как видно, царь выполнил свое обещание после удачного завершения похода на Пегую Орду. По льготам князь Бардак был приравнен к Кодскому князю. (Кодское княжество распологалось на обоих берегах Оби между устьями ее притоков Иртыш и Казым, примерно занимаемые территории, относящиеся сейчас к Октябрьскому району ХМАО. Правителям Коды принадлежали укрепленные городки на Оби, позволяющие контролировать реку).

Бардак получил право собирать себе ясак с волости, названной его именем, т.е. Бардаковой волости, в которой насчитывалось около 90 человек. Однако сбор ясака осуществлялся им со всего княжества – и оклад, установленный для царской казны, и прибавка к нему для себя. Именно это в будущем и погубило княжество.

Кроме того, он продолжал собирать дань с самоедов северных областей. Правительство считало такие действия незаконными и отразило это в указе 1597 года от 31 января: «В Сургутском уезде вверх Путу реки живут кунная и асицкая самоедь с триста и больши, а государева ясаку не платят и в город Сургут не приходят, а емлет де с них ясак Бордак себе». И чтобы Бардаку сказали: «… то люди государевы вольные, а он емлет ясак себе напрасно, полно и тово, что ему своими людьми владети».

Из-за нерасторопности военачальников поход на реки Пур и Таз состоялся только через четыре года, когда чрезвычайное обстоятельство подтолкнуло сургутского воеводу Якова Борятинского на такое решение. Дело в том, что в связи с коронацией на царский престол Бориса Годунова, он сроком на один год отменил уплату ясака с государевых инородцев. Однако Борятинский, считая северных самоедов вольными людьми, рассудил, что они не попали под указ, а значит, с них ясак можно взять. В результате на север была направлена экспедиция во главе с атаманом Богданом Зубакиным и сыном Бардака – Кинемой.

Продолжение следует

Использованы эссе и очерки истории Югры «Страна сокровищ» О.Б. Рихтера