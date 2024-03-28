К 430-летию со дня основания Сургута. Почему Бардаковка стала Бардыковкой

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Да уж… Потребовалось написание целой «эпопеи», посвященной остяцкому князю, по имени которого названа речка в Сургуте, чтобы наконец подойти к главному вопросу о восстановлении исторической справедливости, уже более десятка лет не дающему покоя истинным сургутским жителям: «Большое искушение сейчас в ходу «историю подправлять» и на свой вкус менять то, что много веков назад сложилось. Ведь не с бухты-барахты название Бардаковки взялось, а как привязка к месту обитания князя остяцкого. А уж идея «кремля» сургутского вообще на особицу стоит и поиски местоположения его почище чем в свое время искания «Янтарной комнаты» будут…

Хотелось бы надеяться, что к празднованию юбилея нашего города к июню месяцу 2024 года информационный знак с ошибочным написанием «БардЫковка» на объездной дороге «Югорский тракт», обозначающий протоку Бардаковку, заменен будет на знак с правильным наименованием – БардАковка. Да и имя вольного интерпретатора, на свой вкус название протоки поменявшего хотелось бы знать…».

У причала. Бардаковка. 1980-е годы. Фото А. Мясникова

Впрочем, давайте по порядку. Да покумекаем. Примерно в году 2012-ом (может раньше, точно не помню) мне позвонила коренная сургутянка, незабвенная Домника Яковлевна Кайдалова и очень сильно возмущалась по поводу недавно установленного информационного знака с ошибочным названием речки Бардаковка. Позже при нашей встрече, она рассказывала, как в давние времена, когда их семья проживала в своем доме на улице Набережной, на берегу близ протекающей реки стояла деревянная табличка: «р. Бардаковка»: «Потом ее или смыло, или сгнила да упала…».

После появления нового знака, на нашу редакцию обрушился шквал звонков и писем. В 2013 году получили забавное письмо от нашего постоянного читателя Виктора Павловича Бардыка, жителя Сургута с 1968 года, с вложенной в нем фотографией: «Уважаемая редакция газеты «Новый Город»! Предлагаю на страницах вашей газеты опубликовать фотографию семейства Бардык, проживающего в Сургуте. Фотоснимок выполнен на фоне таблички-указателя на Югорском тракте, в месте пересечения с протокой Бардыковка. Смущает правильность названия протоки. Может, жил в Сургуте князь Бардык, а не Бардак?»

Фотография сургутской семьи по фамилии Бардык, опубликованная на странице газеты «Новый Город» в феврале 2013 года.

Конечно, мы ответили на это письмо, кратко описав историю образования Сургута, но прежде взяли комментарий у сотрудников местного музея: По этому поводу собирали совещание года три назад, где выяснилось, что название Бардыковка существует в старинных лоцманских картах. Возможно, кто-то так записал на слух. В общем, это грамматическая ошибка, которая стала юридической.

Интересно бы лицезреть сию бумажку! А что, лоция – это документ? Отнюдь. На мой взгляд, там можно написать что угодно. Ведь главное для капитана – это верное обозначение на карте глубины водоема, структуры грунта, дабы ненароком не сесть на мель.

Ни в Есиповской, ни в Строгановской, ни в Кунгурской, ни в Ремезовской, ни в Черепановской летописях нет другого написания речки Бардаковки, как нет и в научных трудах историков Карамзина, Миллера, Буцинского, Полякова, Щеглова, Скрынникова, Копылова, Костомарова, других.

«… На томъ месте, где заполезно усмотрено город Сургут построить, жил тогда Остяцкой Князецъ именем Бардакь, речка, которая не в дальнемъ разтоянiи выше города впала въ Обь, получила по нему звание Бардаковка…» («Описание Сибирского Царства, сочинено Герардомъ Фридерикомъ Миллеромъ», стр. 206).

На Ремезовской географической карте начала 1700 годов четко обозначена речка - Бардаковка.

А как же сургутские краеведы Флегонт Показаньев и Иван Захаров, дотошно изучающую историю родного города с начала 50-х годов прошлого века? Неужели бы не накопали этот факт? Кроме работы в государственных архивах страны Советов, они вели переписку с сургутянами, потомками первых казаков, выведывая все до мелочей. В архиве сохранилась переписка Ивана Прокопьевича с Александром Кайдаловым, Иваном Силиным, Иваном Каюковым и другими краеведами. Флегонт Яковлевич переписывался с родственниками Сургутского исправника Пирожникова…, да разве всех обозначишь.

В итоге факты о событиях и людях вылились в их книги.

Потребовалось уйма времени, прежде чем в 1998 году увидел свет «Географический словарь Сургутского района» Ивана Захарова. Перебирая в памяти прожитые годы, мысленно он вновь побывал во многих сургутских селах, деревнях и юртах, вспомнил хороших людей, с которыми был знаком на протяжении десятилетий. Всплыли в памяти его пешие походы по служебным делам из Сургута до Чеускино и Майского лесоучастка, из Покура до Островного, Орехово и Туполевских островов, поездки на катерах по речкам Пасолу, Куль-Егану в Покурском сельсовете, на обласах по Покамасу, на шлюпке по Югану, прогулки по берегам Сургушкиной, приключениях в Кондрашкиной курье и Банновском бокале, на карасьих озерах по Казенной и Сухому Агану, берега Тром-Агана…

Профессор кафедры истории России СурГУ Александр Прищепа назвал книгу Ивана Захарова «Географический словарь Сургутского района первой «Энциклопедией Сургутского района»

Из «Географического словаря Сургутского района»:

«Бардаковка – речка протяженностью не более одного километра, названная по имени местного князя Бардака, жившего здесь более четырехсот лет тому назад. На его древней вотчине и был основан Сургут в 1593 году. Когда-то речка была очень чистой, подпитывалась живунами, холодной ключевой водой, которую местные жители пили без всякой опаски, сырую и кипяченую. Водилось немало рыбы частиковых пород. В весеннюю пору добывали много мохтика и сороги. Бардаковка связана с Саймами, Боровушкой, Березовой протокой. Выход на реки Черную и Обь».

Из воспоминаний Инны Фоминой: «А еще катера пришвартовывались к берегу Бардаковки у бани, далее на берегу ул. Революционной, и проходили до райбольницы, а песочек там был белый, красный. Далее наши кораблики плыли до Белого Яра. А только как поставили земснаряд и тогда пришел конец нашей реченьке, стало болото, в котором тонули коровы. Земснаряд выкачивал песок для строителей, и речка стала непроходной».

В предисловии к «Словарю» Иван Прокопьевич Захаров пишет: «… Что ж, пусть приезжает народ в наши края и пусть работает честно, не нарушая экологического равновесия в природе и правил поведения в лесах, на болоте, озерах и реках…».

Думаю, дал бы напутствие «новожилам» Сургута прекратить переписывать историю нашего края, в частности, изобретая «кремль» и выдумывая «БардЫковку».

Продолжение следует...