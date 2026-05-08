В Югре празднуют дни рождения губернатор и директор крупного предприятия

Сегодня, 8 мая, в Югре два заметных юбиляра – губернатор Руслан Кухарук и депутат Тюменской областной думы, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский.

Руслану Кухаруку исполнилось 47 лет. Родился и окончил школу он в Урае, после чего поступил в Тюменский государственный университет, и почти сразу после выпуска в 2001 году (то есть в самом начале «собянинской эпохи») пришел на госслужбу. Он прошел путь от специалиста юридического отдела департамента имущественных отношений Тюменской области до главы Тюмени, а в мае 2024 года был назначен врио губернатора Югры.

Олег Ваховский празднует юбилей – 55 лет. Он начал карьеру в 1997 году в качестве мастера на буровой установке в Новом Уренгое на предприятии «Роспан Интернешнл». Но вскоре перешел в «Газпром», где к 2007 году дошел до замначальника Ново-Уренгойского ЛПУМГ. Далее он работал в структурах «Газпрома» в Ямбурге, Югорске и Нижнем Новгороде, после чего в 2019 году возглавил «Газпром трансгаз Сургут».