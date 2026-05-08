Югорчане назвали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Жители Югры назвали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне. Лидером рейтинга стала картина Леонида Быкова «В бой идут одни старики» – ее выбрали 16% участников опроса SuperJob и онлайн-кинотеатра KION.

На втором месте оказался фильм «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого – 12% голосов. Третью строчку заняла лента «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, набравшая 9%.

По 3% участников опроса назвали своими любимыми фильмы «Иди и смотри» и «Офицеры». Еще по 2% голосов получили «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение».

Также жители округа называли среди любимых картин «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Т-34», «Баллада о солдате» и «Летят журавли».

При этом 6% респондентов заявили, что хороших фильмов о войне слишком много, чтобы выбрать только один. Еще 4% признались, что вообще не смотрят военное кино.

Аналитики также отметили различия в предпочтениях мужчин и женщин. Так, югорчанки чаще выбирали «А зори здесь тихие» и «Офицеры», тогда как мужчины чаще называли «Они сражались за Родину», «Иди и смотри» и «Освобождение».

Кроме того, самыми просматриваемыми военными проектами за последний год стали «Солдатская мать», «Молодая гвардия», «Семнадцать мгновений весны», «Враг у ворот» и документальный фильм «Победа».