Власти Сургута рассказали, где появятся новые велодорожки

В Сургуте в 2026 году продолжат развивать велоинфраструктуру. Новые велодорожки появятся на нескольких крупных улицах города в рамках дорожной ремонтной кампании и строительства новых дорог. Об этом рассказала СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

«У нас в этом году в рамках ремонтной кампании предусмотрено обустройство велодорожек. Велодорожками мы обустраиваем проспект Ленина на участке от проспекта Мира до улицы Дзержинского и второй участок – от Майской до улицы Университетской. Велодорожки появятся по улице Дзержинского, по улице Энгельса на участке от Энергетиков до улицы Гагарина», – сообщила замдиректора департамента.

Она добавила, что велоинфраструктуру развивают не только во время ремонта существующих улиц, но и при строительстве новых дорог.

Сейчас в Сургуте уже обустроено около десяти километров велодорожек. Они расположены на улицах Толстого, Пархомовича, Усольцева, проспекте Комсомольском, а также в парке «За Саймой», сквере 31 микрорайона и на набережной СурГУ.

Кстати, в городе ужесточили правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности – расширили зоны запрета движения, ограничили скорость на ряде улиц и парков, а также усилили контроль за нарушениями.