Депутат Сургута Евгений Барсов эмоционально высказался о разработке участка у Боровой. Разбираемся, что произошло

Депутат Думы Сургута и бизнесмен Евгений Барсов вновь поднял тему разработки участка у аэродрома Боровая, опубликовав эмоциональное видеообращение. В нем он заявил о возможном ущербе природной территории и раскритиковал решения, связанные с использованием земли под намыв песка.

Речь идет об участке площадью около 232 тысяч квадратных метров. По словам Барсова, его передали в пользование для размещения песчаного карьера. Депутат считает, что реализация проекта может негативно сказаться на экологии и рекреационном потенциале территории.

Эта история не новая. В конце прошлого года Барсов уже поднимал тему в видеообращении – тогда она вышла за пределы соцсетей и дошла до заседания Думы Сургута. Вопрос обсуждали при рассмотрении изменений в документы территориального планирования. Тогда парламентарий заявлял, что участок представляет природную ценность и должен быть сохранен. Он также отмечал, что для добычи песка могут использоваться другие территории.

Сейчас Барсов вновь вернулся к этой теме и опубликовал новое видео, в котором объяснил свою позицию и прокомментировал ситуацию вокруг ранее появившегося интервью.

«За слова готов ответить. Вчера журналисты опубликовали черновой вариант моего интервью, которое теперь я выкладываю сам. Честно говоря, это было некорректно воспользоваться тем, что я был эмоционален», – написал депутат.

По его словам, реакция на видео оказалась неоднозначной, однако он намерен продолжать поднимать этот вопрос.

«Каждое сказанное мною слово – это мое слово, мое мнение», – отметил Барсов.

Депутат утверждает, что рассматриваемая территория имеет важное значение для города.

«Если они развернутся, будет разрушено все – природа, спорт и места отдыха. Дорогие мои, больше не будет», – говорится в опубликованном им посте.

Он также подчеркнул, что не намерен отказываться от своей позиции и планирует продолжать привлекать внимание к ситуации.

Что именно говорит Барсов в видео

В своем видео Евгений Барсов эмоционально объясняет, почему считает происходящее на участке у аэродрома Боровая проблемой для города. По его словам, речь идет о территории, которая имеет не только природную, но и общественную ценность.

«Это прекрасное место. Это аэродром. Тут парашютисты прыгают, сюда приходят люди, гуляют, отдыхают. Это одно из последних таких мест рядом с городом», – говорит депутат.

Он утверждает, что на участке уже ведутся работы строительной компанией «ЮВиС». В частности, по его словам, выполнена обваловка по периметру территории, что, как он объясняет, используется для ограждения участка.

«Они уже сделали обваловку по всему периметру. Фактически начали подготовку территории», – отмечает Барсов.

Барсов также выражает опасения по поводу возможных последствий для аэродрома и прилегающей территории. По его мнению, размещение песчаных масс может повлиять на условия эксплуатации площадки.

«Какой может быть аэродром, если рядом будут насыпи высотой до 25 метров, и все это будет воздействовать на территорию, где летают самолеты, где находятся люди?» – задается вопросом депутат.

В видео он подчеркивает, что считает проект долгосрочным и обращает внимание на заявленные сроки использования территории.

«Говорят про временное использование – 25 лет. Но 25 лет – это очень большой срок», – отмечает он.

Депутат также затрагивает тему организации работ и предполагаемых изменений в использовании других участков, однако подчеркивает, что многие детали ему пока неизвестны.

При этом Барсов дает понять, что не намерен оставлять ситуацию без внимания.

«Я не собираюсь сдаваться. Буду поднимать этот вопрос дальше», – говорит он.

В конце ролика он резюмирует: «Ты слушай, он меня пристрелит. Никакой это не перебор!»

Как эту тему обсуждали в Думе Сургута

Тему участка у аэродрома Боровая Евгений Барсов поднимал еще на декабрьском заседании Думы Сургута. Тогда, по его словам, в документах фактически закрепляется использование около 230 тысяч квадратных метров территории под хозяйственную деятельность.

«Мы сейчас должны проголосовать против до тех пор, пока этот момент не будет убран. <…> Нельзя уничтожать природу в угоду временщикам», – заявил депутат, призывая коллег не поддерживать изменения.

В ответ директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута Иван Сорич пояснил, что в рамках рассматриваемых корректировок статус спорной территории не меняется. По его словам, еще в декабре 2024 года Дума утвердила функциональную зону транспорта в районе аэродрома Боровая, и текущие изменения этого не касаются.

«Сама добыча будет стоять в протоке. Данная территория в рамках технических регламентов предусмотрена под складирование штабеля песка. В соответствии с этим у компании был заключен договор аренды земельного участка. Соответственно, в казну деньги будут поступать за аренду данного земельного участка сроком в районе десяти лет», – сообщал Сорич.

Он уточнил, что добыча песка методом гидронамыва предполагается в протоке, а рассматриваемый участок используется для складирования.

В ходе обсуждения депутат Вадим Майоров уточнил у представителя администрации, менялся ли статус участка и предусмотрена ли добыча полезных ископаемых. Получив ответ, что территория не изменялась и добыча не предусмотрена, он заявил, что будет голосовать против.

В итоге поправки были приняты: «за» проголосовали 14 депутатов, «против» – 4, еще двое воздержались.

Позицию администрации ранее приводили в «Сургутской трибуне». В частности, отмечалось, что разработка карьера планируется на участке «Месторождение песка в районе острова Раздоры» и не затрагивает территорию аэродрома.

«Разрушение грунта не планируется. Напротив, предоставленная обводненная территория будет отсыпана, и после исполнения ООО СК «ЮВиС» своих лицензионных обязательств останется в виде площадки, пригодной для использования, в том числе для приземления парашютистов», – цитировали ответ администрации.

Позиция парашютистов

К обсуждению ситуации в декабре подключались и представители парашютного сообщества. Как следует из поста «ДЗ Боровая», Федерация парашютного спорта Югры и сургутский «Сибирский легион» ранее участвовали во встрече с администрацией города.

Речь шла о планировании территории рядом с аэродромом Боровая и о том, как возможные работы по гидронамыву песка могут повлиять на организацию прыжков. В администрации предложили рассмотреть варианты дополнительных площадок приземления рядом с аэродромом.

При этом сами парашютисты подчеркивали, что наличие запасных площадок – стандартная практика, особенно с учетом особенностей площадки. Однако ключевым фактором остается безопасность полетов.

«Наша деятельность полностью зависит от возможности организации полетов и от безопасности их выполнения. Поэтому если для пилотов аэродрома производство работ по гидронамыву песка составит опасность или невозможность для выполнения полетов, то мы полностью примем все их доводы», – отмечается в сообщении.

Также представители сообщества подчеркивали, что работа по этому вопросу продолжается: ряд аспектов требует дополнительного обсуждения с участием всех заинтересованных сторон. Однако дальнейшая информация об этом так и не была опубликована.

Редакция направила официальный запрос в строительную компанию «ЮВиС», чтобы получить комментарий по ситуации вокруг участка у аэродрома Боровая. На момент публикации ответ не поступил.

Справка: ООО СК «ЮВиС» – одна из крупнейших строительных компаний региона. Она занимается строительством и реконструкцией автомобильных дорог, благоустройством территорий, возведением дорожных развязок и другими инфраструктурными проектами.