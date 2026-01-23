16+
​В Сургуте за год ввели 240 тысяч квадратных метров жилья

Глава Сургута подвел итоги строительной отрасли города за 2025 год

В 2025 году в Сургуте построили и ввели в эксплуатацию 240 тысяч квадратных метров жилья. Итоги работы строительной отрасли сообщил глава города Максим Слепов.

Кроме жилого строительства, в городе ввели в эксплуатацию ряд дорожных объектов. В 2025 году специалисты достроили участок улицы Усольцева ‒ от улицы Шидловского до Билецкого, улицы Тюменской, проезда и автостоянки в 37-м микрорайоне, а также дороги 16 ЮР в районе Научно-технологического центра.

Как отметил мэр, в сфере благоустройства в Сургуте реализовали несколько проектов за счет национального проекта «Инфраструктура для жизни» и инициативного бюджетирования: «Появились новая дорожно-тропиночная сеть и площадка для выгула собак в парке «За Саймой», детская площадка в парке 20А микрорайона, выполнено благоустройство парка в 8-м микрорайоне».

В 2025 году застройщиками микрорайонов Пойма-5 и Марьина гора построены две школы и два детских сада. По словам Максима Слепова, совместно с окружными властями сейчас обсуждается механизм ввода этих школ в эксплуатацию.

Кроме того, в Сургуте сдали три спортивных объекта, возведенных по концессионным соглашениям, ‒ в микрорайонах А и 30А.


Alkonowa1ow
Сегодня в 14:35
За 2025 год девелоперы страны заработали 5,57 триллионов рублей и построили 584 тысячи квартир. Рекорд! Идёт активная продажа построенного жилья. Так за декабрь заключено 92 тысячи сделок купили-продажи квартир на первичном рынке. Вторичный рынок несколько потрясло на фоне «сделки Долина-Лурье», но все обошлось. Лурье получила ключи, а Лариса Долина «Золотой граммофон». Кроме того Лариса полностью рассчиталась за услуги ЖКХ. Позитивная новость для вторичного рынка. Но для первичного рынка с 1 февраля Начинается период турбулентности: по семейной ипотеке оба родителя становятся созаемщиками и брать два квартиры по льготной ипотеке будет нельзя. Гораздо выгоднее брать более просторную квартиру. Повторно взять по льготной ипотеке можно после рождения очередного ребёнка или если льготная семейная ипотека взята 2023 году и она полностью погашена. В Югре в 2024 году построено 975 тысяч м2 жилья, по непроверенным данным за 2025 год на 20% меньше. Показатель 240 тысяч м2 жилья в Сургуте говорит об уверенном спросе на жилье, которое в свою очередь говорит о городе, как самым комфортабельные городом в Югре для проживания, о чем говорят многочисленные федеральные рейтинги. Кроме того в городе есть хороший задел для дальнейшего наращивания жилищного строительства по программе КРТ. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы темпы строительства жилья в городе не снизятся. Появится новый застройщик компания «Самолёт». В феврале определится застройщик Ядра Центра города, продолжит стройки традиционные сургутские компании и «Брусника» с аффилированными с ней девелоперский компаниями.

