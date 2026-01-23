Глава Сургута подвел итоги строительной отрасли города за 2025 год

В 2025 году в Сургуте построили и ввели в эксплуатацию 240 тысяч квадратных метров жилья. Итоги работы строительной отрасли сообщил глава города Максим Слепов.

Кроме жилого строительства, в городе ввели в эксплуатацию ряд дорожных объектов. В 2025 году специалисты достроили участок улицы Усольцева ‒ от улицы Шидловского до Билецкого, улицы Тюменской, проезда и автостоянки в 37-м микрорайоне, а также дороги 16 ЮР в районе Научно-технологического центра.

Как отметил мэр, в сфере благоустройства в Сургуте реализовали несколько проектов за счет национального проекта «Инфраструктура для жизни» и инициативного бюджетирования: «Появились новая дорожно-тропиночная сеть и площадка для выгула собак в парке «За Саймой», детская площадка в парке 20А микрорайона, выполнено благоустройство парка в 8-м микрорайоне».

В 2025 году застройщиками микрорайонов Пойма-5 и Марьина гора построены две школы и два детских сада. По словам Максима Слепова, совместно с окружными властями сейчас обсуждается механизм ввода этих школ в эксплуатацию.

Кроме того, в Сургуте сдали три спортивных объекта, возведенных по концессионным соглашениям, ‒ в микрорайонах А и 30А.