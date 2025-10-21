В Сургуте открыли новый участок дороги на улице Усольцева

В Сургуте завершилось строительство ещё одного участка улицы Усольцева — от улицы Шидловского до улицы Билецкого. Готовую дорогу по видеосвязи принял губернатор Югры Руслан Кухарук. Подрядная организация — АО «АВТОДОРСТРОЙ» — выполнила все работы до наступления первого снега, завершив проект в срок.

Как сообщил глава города Максим Слепов, строительство включало полный цикл работ: проектирование, устройство инженерных сетей, многослойного дорожного полотна, монтаж освещения и системы видеонаблюдения, обустройство тротуаров, велодорожек и озеленение прилегающей территории.

«В финале — четырёхполосная дорога, широкие тротуары с тактильной плиткой, велодорожки. Жители микрорайона давно ждали эту дорогу и получили красивую, современную улицу. Благодарю Правительство округа, лично Руслана Николаевича и наших уважаемых дорожников. Достойный результат большой совместной работы», — отметил глава Сургута.

По словам Максима Слепова, движение по новому участку будет открыто после завершения пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения и светофорных объектов.

Улица Усольцева — один из ключевых дорожных проектов восточного Сургута, который обеспечивает удобное сообщение между новыми жилыми кварталами и другими районами города.