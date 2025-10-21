В Сургуте открыли новый участок дороги на улице Усольцева

16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6549   EUR  94,7543  

Новости

  • Бывший мэр Плёса оформил на родственников две трети городской недвижимости — прокуратура

    Бывший мэр Плёса оформил на родственников две трети городской недвижимости — прокуратура

    Сегодня в 12:21
    71 0
  • Участник программы «Герои Югры» стал помощником депутата окружной думы

    Участник программы «Герои Югры» стал помощником депутата окружной думы

    Сегодня в 12:08
    82 0
  • Движение по трассе «Сургут – Нижневартовск» ограничено до конца октября

    Движение по трассе «Сургут – Нижневартовск» ограничено до конца октября

    Сегодня в 10:28
    193 0 
  • В Сургуте завершается фестиваль современной музыки «Мир звучит»

    В Сургуте завершается фестиваль современной музыки «Мир звучит»

    Сегодня в 10:13
    179 0
  • ​Тюменский проект «Перезагрузка» поможет молодежи с ОВЗ найти себя в творчестве и общении

    ​Тюменский проект «Перезагрузка» поможет молодежи с ОВЗ найти себя в творчестве и общении

    22 октября в 20:25
    462 0 
  • ​В Тюменской области создан молодежный общественный совет по правам человека

    ​В Тюменской области создан молодежный общественный совет по правам человека

    22 октября в 20:07
    450 0
  • ​Земские работники культуры получат льготную ипотеку

    ​Земские работники культуры получат льготную ипотеку

    22 октября в 19:51
    460 0
  • ​Тюменская область запускает масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения

    ​Тюменская область запускает масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения

    22 октября в 19:45
    451 0
  • ​Неограниченные возможности студии видеозаписи

    ​Неограниченные возможности студии видеозаписи

    22 октября в 16:42
    546 0
  • Роскомнадзор заявил о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp в России

    Роскомнадзор заявил о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp в России

    22 октября в 16:37
    545 0
  • Верховный суд подтвердил законность повторных штрафов за один эпизод нарушения скорости, пойманный разными камерами

    Верховный суд подтвердил законность повторных штрафов за один эпизод нарушения скорости, пойманный разными камерами

    22 октября в 15:49
    595 0
  • Для поступления на гуманитарные направления вузов потребуется еще один обязательный экзамен

    Для поступления на гуманитарные направления вузов потребуется еще один обязательный экзамен

    22 октября в 15:31
    593 0
  • ​В парке «За Саймой» завершено благоустройство нового участка дорожно-тропиночной сети

    ​В парке «За Саймой» завершено благоустройство нового участка дорожно-тропиночной сети

    22 октября в 15:08
    599 0
​В Сургуте завершили новый участок улицы Усольцева — от Шидловского до Билецкого

В Сургуте открыли новый участок дороги на улице Усольцева

​В Сургуте завершили новый участок улицы Усольцева — от Шидловского до Билецкого
Фото t.me/slepovsurgut

В Сургуте завершилось строительство ещё одного участка улицы Усольцева — от улицы Шидловского до улицы Билецкого. Готовую дорогу по видеосвязи принял губернатор Югры Руслан Кухарук. Подрядная организация — АО «АВТОДОРСТРОЙ» — выполнила все работы до наступления первого снега, завершив проект в срок.

Как сообщил глава города Максим Слепов, строительство включало полный цикл работ: проектирование, устройство инженерных сетей, многослойного дорожного полотна, монтаж освещения и системы видеонаблюдения, обустройство тротуаров, велодорожек и озеленение прилегающей территории.

«В финале — четырёхполосная дорога, широкие тротуары с тактильной плиткой, велодорожки. Жители микрорайона давно ждали эту дорогу и получили красивую, современную улицу. Благодарю Правительство округа, лично Руслана Николаевича и наших уважаемых дорожников. Достойный результат большой совместной работы», — отметил глава Сургута.

По словам Максима Слепова, движение по новому участку будет открыто после завершения пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения и светофорных объектов.

Улица Усольцева — один из ключевых дорожных проектов восточного Сургута, который обеспечивает удобное сообщение между новыми жилыми кварталами и другими районами города.


21 октября в 13:12, просмотров: 962, комментариев: 0
Яндекс.Метрика