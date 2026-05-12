Минздрав России предложил ввести новые медицинские специальности с 1 сентября

В России с 1 сентября могут появиться более десяти новых медицинских специальностей и должностей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «РИА Новости» и проект приказа Минздрава РФ.

Согласно документу, в перечень предлагают включить медицинскую биологию, медицинскую логопедию, медицинскую психологию, медицинскую физику, медицинскую эмбриологию, медицинский массаж, нейропсихологию, нутрициологию, физическую реабилитацию, химическую экспертизу и эргореабилитацию.

Также с 1 сентября в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников могут появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

Одновременно из перечня планируют исключить ряд специальностей, которые признали устаревшими. Среди них врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, городской или районный врач-педиатр, подростковый врач-психиатр, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, подростковый врач-терапевт, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог и другие.

Функции этих специалистов передадут в более широкие специальности, следует из проекта приказа. При этом сотрудники, которых приняли на перечисленные должности до установленного срока, смогут продолжить работу.