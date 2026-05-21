Александр Моор поручил сохранить льготные программы для ребят в трудной жизненной ситуации и детей участников СВО

В Тюменской области завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. Принять юных тюменцев готовы 673 детских лагеря и центра, сообщил директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин на заседании межведомственной комиссии. Планируется, что летом 2026 года всеми формами отдыха и занятости будет охвачено 175 тысяч ребят.

«Главное – мы сохранили все льготные программы детского летнего отдыха и оздоровления, в том числе для ребятишек в трудной жизненной ситуации и детей участников специальной военной операции», – заявил губернатор Александр Моор.

В преддверии летнего сезона все детские лагеря и центры будут тщательно проверены, а их персонал проходит инструктаж и необходимое обучение, отметили руководители региональных структур Росгвардии, Роспотребнадзора и МЧС России.

Президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Лариса Шилова сообщила, что особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров вожатых. Очное и дистанционное обучение, а также интенсивные курсы прошли более 250 человек. Свою квалификацию повысили свыше 150 вожатых. Для ребят разработана интересная программа.

«Давайте от всей души пожелаем нашим детям веселого и безопасного лета!» – подвел итог Александр Моор.