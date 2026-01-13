Власти РФ продолжат изымать у чиновников имущество, полученное коррупционным путем

В России продолжат изымать имущество, приобретенное чиновниками коррупционным путем. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры, сообщает РБК.

«Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни высокие должности, ни связи не создавали у отдельных граждан иллюзию недосягаемости для правосудия. В этом контексте еще много предстоит сделать для возмещения, причиненного нечистыми на руку чиновниками ущерба, лишения их денег и имущества, полученных преступным путем», ‒ заявил глава надзорного ведомства.

Гуцан отметил, что в условиях усложнения общественных процессов роль прокуратуры заметно возрастает. В результате работы ведомства, по его данным, удалось восстановить права более миллиона граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей. Также он подчеркнул работу прокуратуры по защите прав несовершеннолетних, соблюдению трудового законодательства, контролю цен на жизненно важные товары и вопросам качества и стоимости услуг ЖКХ.

Отдельно генеральный прокурор обратил внимание на взаимодействие с бизнесом. Регулярные приемы предпринимателей и развитие каналов обратной связи, по его словам, помогают снижать административные барьеры, исключать излишние расходы и создавать условия для развития частного сектора и инвестиций.

Напомним, ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил к июню подготовить обзор судебной практики по делам о противодействии коррупции и обращению в доход государства имущества, приобретенного с нарушением антикоррупционных ограничений.