ОСФР по Югре − о тонкостях материнского капитала

− Что изменилось в материнском капитале в 2024 году?

− С 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент рождения ребенка, который так же должен являться гражданином Российской Федерации по рождению.

Увеличен период, в течение которого можно обратиться за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. В прошлом году это было возможно в течение первых 3 месяцев с рождения, сейчас такая возможность у родителей действует в течение полугода после появления ребенка, при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации.

Расширился перечень способов на что можно направить материнский капитал. Теперь семьи смогут осуществить реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома.

Еще одно нововведение коснулось отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.

− На что можно потратить материнский капитал?

− Семьи имеют право распорядиться средствами государственной поддержки на следующие цели:

– на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет;

– на образование детей;

– на улучшение жилищных условий;

– на накопительную пенсию мамы;

– на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью;

– на реконструкцию дома блокированной застройки.

− Какие условия получения материнского капитала?

− Право на материнский капитал имеют семьи, в которых родился (усыновили) начиная с 1 января 2007 года второго, третьего или последующего ребенка, а также семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок.

На материнский капитал имеют право:

– женщины, родившие или усыновившие второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;

– женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года;

– мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

− женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

– мужчины, воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющиеся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;

– мужчины, воспитывающие первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющиеся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

С 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению.

Семьям, в которых ребенок рожден начиная с 15 апреля 2020 года, материнский капитал оформляется автоматически по данным реестра ЗАГС. Уведомление о выдаче сертификата поступает в личный кабинет родителя на портале Госуслуг.

− Если старшим детям уже больше 18 лет, положен ли маткапитал на третьего ребенка?

− Право на маткапитал возникает у родителей со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего и последующих детей независимо от того, сколько времени прошло с момента рождения первого ребенка.

− Можно ли получить материнский капитал наличными?

− Материнский капитал представляет собой денежные средства, которые можно направить только на цели, определенные законом. Маткапитал направляется путем перечисления средств непосредственно на счета организаций – исполнителей услуг: кредитных организаций, строительной компании, образовательных учреждений и т.д. При выборе любого варианта распоряжения, средства материнского капитала нельзя обналичить.

− Если часть маткапитала потрачена, остаток будет проиндексирован?

− Да.

− Если мать совершила в отношении ребенка преступление, что будет с материнским капиталом?

−Если мать совершила в отношении ребенка умышленное преступление против его личности, что повлекло за собой лишение или ограничение родительских прав, то действие сертификата прекращается. Также, с января 2020 года, предусмотрен переход права на маткапитал к отцу (усыновителю).

− Можно ли взять заем под материнский капитал?

− Маткапитал можно направить на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

− Имеет ли сертификат МСК срок годности?

− Нет, если Вы получили право на МСК, то можете использовать его в любое удобное для Вас время.

− Можно ли получить МСК, если умер первый и/или второй ребенок?

− Можно, если есть свидетельства о рождении умерших детей.

− Материнский капитал дается один раз?

− По закону сертификат на материнский (семейный) капитал выдается только один раз. Женщина может получить сертификат на материнский капитал один раз в связи с рождением или усыновлением первого ребенка или второго, если первый ребенок родился до 1 января 2020 года. Для семей, в которых с 2020 года появился второй, третий и последующий ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается, в случае, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало.

− В каком случае могут отказать в выдаче сертификата?

− Для отказа в выдаче сертификата на материнский капитал должны быть веские основания, которые предусмотрены законом.

Могут отказать в получении сертификата на материнский (семейный) капитал по следующим причинам:

– Предоставление недостоверных сведений.

– Отсутствие гражданства Российской Федерации у матери на момент рождения ребенка или у ребенка по рождению, в связи с рождением которого Вы обратились за получением сертификата.

– Лишение родительских прав или совершение в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка, оставления ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в родильном доме или иной медицинской организации, наличия письменного согласия матери на усыновление ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки (за исключением согласия на его усыновление отчимом), отмена усыновления ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

– Сертификат на материнский (семейный) капитал уже был получен.

При несогласии с полученным отказом, можно обратиться с обжалованием данного решения в вышестоящий орган Социального фонда России или суд.

− Можно ли получить материнский капитал, если ребёнок родился в другой стране?

− С 1 января 2024 года материнский капитал выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Ребенок может родиться за границей, главное, чтобы были соблюдены правила по гражданству.

− Что происходит с материнским капиталом при разводе?

− При разводе материнский капитал не делится, порядок раздела совместно нажитого имущества между супругами в случае развода определен Семейным кодексом РФ.

Согласно статьям 38 и 39, в случае развода супругов разделу имущества подлежит то, что совместно нажито в браке: недвижимость и денежные выплаты. В то же время статья 34 кодекса гласит, что разделенными могут быть денежные выплаты, которые не имеют целевого назначения. В свою очередь программа материнского капитала – целевая федеральная программа, направленная на помощь семьям с детьми.

Средства материнского капитала не могут считаться совместно нажитым имуществом, а значит, не могут быть разделены между супругами в случае развода, потому что предоставлены государством на конкретные целевые нужды.

Что же касается недвижимости, приобретенной или построенной с использованием средств материнского капитала, то по закону такое жилье должно быть оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи. Причем доли должны быть выделены на всех детей, а не только на тех, после рождения, которых государство дало маме право на получение дополнительной меры государственной поддержки. Таким образом, в случае развода жилье, даже недостроенное, надо делить на всех членов семьи, являющихся дольщиками, как того требуют нормы Семейного кодекса РФ и закона о материнском капитале (256-ФЗ).

− Как накажут, если родители обналичили материнский капитал и потратили на какие-либо текущие нужды? И накажут ли, если это были нужды ребенка (одежда, питание, врачи)?

− Желание обойти закон чревато возбуждением уголовного дела. И это не только «условные» сроки, но и судебные решения, связанные с реальным лишением свободы.

В ОСФР по ХМАО – Югре выстроена система контроля за выдачей государственных сертификатов и перечислением средств МСК. В первую очередь, проверяется право на получение сертификата, далее проводится проверка полноты представляемого пакета документов на расходование материнского капитала. И если есть подозрения в попытке незаконно получить сертификат или неправомерно использовать средства МСК, материалы передаются в правоохранительные органы.

Обращаем внимание владельцев государственных сертификатов, что обладатель государственного сертификата, который соглашается принять участие в сомнительных схемах, идет на совершение противоправного действия и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.

− Обязательно ли выделять доли детям, если материнский капитал направляется на улучшение жилищных условий?

− По правилам банка право собственности будет зарегистрировано на основного заемщика и созаемщика в равных долях. Однако после того, как ипотека будет закрыта, мать обязана выделить доли и для ребенка, и для супруга. Супруг может претендовать на долю в общем имуществе, только если они состоят с матерью ребенка в официальном браке, и он является отцом ребенка. В другой ситуации выделять долю отцу детей не обязательно.

− Допустимо ли использовать только часть материнского капитала на покупку жилья, а другую часть пустить на иные нужды? Скажется ли это на размере обязательной детской доли?

− Да, так можно сделать! Вам не в праве в этом отказать. В этом случае объем средств, которыми распоряжаетесь, не должен превышать остаток средств на лицевом счете. На размере выделяемой доли детям в жилом помещении это никак не сказывается.