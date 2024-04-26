Со дня аварии на Чернобыльской АЭС прошло 38 лет

Со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) прошло ровно 38 лет. Крупнейшая катастрофа в истории ядерной энергетики случилась 26 апреля 1986 года. В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Страшная авария случилась в ночь на 26 апреля 1986 года на ЧАЭС, расположенной в 15 километрах от Чернобыля Киевской области. В 01:23 по московскому времени произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. Были полностью разрушены реактор и здание четвертого энергоблока.

В результате аварии в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись территории многих стран. Больше остальных пострадали Украина, Россия и Белоруссия. Радиоактивность также фиксировали в северной и южной частях Европы, Канаде, Японии и Америке. Незагрязненным осталось только южное полушарие.

В ликвидации последствий аварии на станции участвовали более 600 тысяч человек. Сегодня в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре России зарегистрированы свыше 700 тысяч человек, которые подверглись радиационному воздействию в результате чернобыльской катастрофы.