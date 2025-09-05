В Сургуте автомобили представлены в крупнейшем центре Belgee и Geely

Erid:2SDnjcYEqVQ

Belgee ставит рекорд в России

Бренд Belgee объявил результаты продаж в России за июль 2025 года. Согласно данным аналитического агентства АВТОСТАТ, в этом месяце было зарегистрировано 6 511 новых кроссоверов марки ‒ это абсолютный рекорд за два года присутствия бренда на российском рынке. Результат значительно превзошёл июньский показатель в 4 074 единицы, который считался лучшим с начала текущего года. Прирост составил 60%, что стало наилучшей динамикой среди всех автомобильных брендов, представленных в стране. Доля рынка Belgee выросла на 0,9% и достигла рекордных 5,4%.

Где купить Belgee в Сургуте

Автомобили уже ждут вас в Сургуте, в крупнейшем дилерском центре ХМАО и ЯНАО ‒ «Восток Моторс» на Югорском тракте, 23/1. Автодилер с более чем 20-летней историей точно знает, что нужно клиентам, и предлагает больше, чем просто покупку автомобиля:

• Самый большой выбор Belgee в регионе ‒ модели X50 и X70 в разных комплектациях и цветах уже в наличии.

• Эксклюзивные скидки и акции, которых вы не найдёте у других дилеров.

• Выгодные программы трейд-ин и кредитования.

Выгодные условия для клиентов «Восток Моторс»

Дилерский центр предоставляет гарантию 5 лет или 150 000 км пробега на автомобили от производителя. В «Восток Моторс» действуют сниженные кредитные ставки и рассрочка от 0,01% на срок до 8 лет, что позволяет купить автомобиль без переплат, равномерно распределив финансовую нагрузку.

«Мы оформляем кредит примерно за час по двум документам ‒ паспорту и водительскому удостоверению», ‒ отмечают в автохолдинге.

Модели Belgee в России

Сегодня Belgee в России представлен двумя моделями:

• Belgee X50 ‒ яркий городской кроссовер B-SUV сегмента.

• Belgee X70 ‒ универсальный среднеразмерный кроссовер для семьи и дальних поездок.

Обе модели выполнены по высоким мировым стандартам качества, адаптированы к суровым климатическим условиям России и отличаются привлекательной ценой. И здесь есть важный момент: Belgee ‒ это те же самые технологии Geely, но в ещё более доступной ценовой категории.

Почему выбирают «Восток Моторс»

В «Восток Моторс» ценят не только автомобили, но и людей, которые ими управляют. Наш дилерский центр ‒ это место, куда приходят за новым автомобилем, а остаются за атмосферой.

• Нас любят за честность и открытость ‒ мы говорим о плюсах и минусах прямо, помогаем подобрать то, что действительно подойдёт, а не просто «продать».

• За внимание к деталям ‒ от первого звонка до выдачи ключей мы делаем так, чтобы покупка была лёгкой, понятной и приятной.

• За опыт и надёжность — более 20 лет на рынке, сотни сургутян возвращаются к нам за следующим автомобилем и советуют нас друзьям и близким.

• За выбор ‒ у нас всегда в наличии десятки автомобилей Belgee и Geely в разных комплектациях, так что клиенты уезжают на новой машине в тот же день.

• За заботу после покупки ‒ наш сервис и поддержка работают так, чтобы владельцы не тратили лишнего времени и нервов.

Приглашаем в «Восток Моторс» на Югорском тракте, 23/1 ‒ официальный дилерский центр с самым крупным выбором Belgee в регионе. Мы предложим индивидуальные скидки, выгодный трейд-ин и условия, которые приятно удивят даже опытных автолюбителей. Ждём вас каждый день с 09:00 до 20:00 без выходных.

Телефон: +7 (3462) 73-99-09

Сайт: belgee-promo-surgut.ru

Erid:2SDnjcYEqVQ

Реклама. ИНН 8602205391

ООО "Восток Моторс Юг"