Поздравление Губернатора Югры Руслана Кухарука с Днем Великой Победы

Дорогие ветераны, уважаемые жители Югры!

Поздравляю с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – день памяти о подвиге нашего народа. Дата, ставшая символом героизма, смелости и верности Родине.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто проявил мужество на фронтах Великой Отечественной войны, кто с твердостью характера приближал Победу в тылу, кто стойко восстанавливал страну в послевоенные годы. Мы отдаем дань уважения их вере в общее дело, которую они пронесли через все испытания.

В истории Победы есть страницы, написанные нашими земляками. Из городов и поселков округа жители уходили на фронт, сражаясь в самых ожесточенных битвах. Надежной опорой для бойцов на передовой стали труженики тыла: они снабжали армию продовольствием, направляли средства на постройку танков и самолетов и ежедневно, ежечасно совершали героические трудовые подвиги.

В Год единства народов России, объявленный Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы как никогда понимаем: наша сила – в том, что мы вместе. Нас связывают историческая память, духовные ценности и готовность защищать суверенитет Родины.

С особой признательностью мы обращаемся к ветеранам. Мы склоняем голову перед Вашим подвигом, перед Вашей самоотверженностью, которая помогла выстоять в тяжелейшее для страны время.

Сегодня дело своих дедов и прадедов продолжают участники специальной военной операции. Они с честью выполняют боевые задачи, защищая своих близких и родную землю. В их мужестве и стойкости мы видим ту же силу, которая вела героев Великой Отечественной войны.

Память о подвиге Поколения Победителей живет в наших делах и поступках: в заботе о ветеранах, в поддержке семей военнослужащих, в нашей ответственности перед будущими поколениями. Это наша благодарность за свободу и мир.

Дорогие жители Югры, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и гордости за нашу страну. С праздником!

С Днем Великой Победы!