Рассказываем, как за год изменилась стоимость обучения в ведущих вузах Югры

В российских вузах продолжается рост стоимости платного обучения. В ведущих университетах страны отдельные программы подорожали на 30-40%, подсчитали РБК.

Редакция СИА-ПРЕСС изучила стоимость обучения на очном бакалавриате в трех ведущих вузах округа ‒ Сургутском государственном университете (СурГУ), Сургутском государственном педагогическом университете (СурГПУ) и Нижневартовском государственном университете (НВГУ) – и сравнила цены на популярные инженерные, экономические и гуманитарные направления. Спойлер: все не так плохо.

Кстати, в вузах Сургута приемная кампания стартовала уже с 20 июня. Абитуриенты подают документы не только на бюджетные, но и на платные места.

Три лучших вуза Югры

Именно СурГУ, СурГПУ и НВГУ сегодня считаются ведущими в регионе. Согласно рейтингу RAEX-2026, СурГУ занял третье место среди вузов Уральского федерального округа, СурГПУ расположился на девятой строчке, а НВГУ ‒ на одиннадцатой.

При этом в федеральный рейтинг 100 лучших вузов России по версии RAEX ни один югорский университет не вошел.

Инженерное образование: нефтегаз остается самым дорогим

Для Югры инженерные специальности традиционно остаются одними из самых востребованных. Региону нужны специалисты для нефтегазовой отрасли, энергетики и IT-сферы. О высокой востребованности таких кадров говорит ситуация на рынке труда: ежегодно округу требуется около 27 тысяч новых работников, а наиболее острый дефицит наблюдается именно в нефтегазовой промышленности и строительстве.

В СурГУ обучение по направлению «Информатика и вычислительная техника» за год подорожало с 207,2 до 215,4 тысячи рублей. Стоимость выросла на 8,2 тысячи рублей, или примерно на 4%.

В НВГУ аналогичное направление стоит заметно дороже. Если в 2025-2026 учебном году обучение обходилось в 329 тысяч рублей, то в 2026-2027 году стоимость выросла до 356 тысяч рублей. Рост составил 27 тысяч рублей, или 8,2%.

Самым дорогим инженерным направлением среди рассмотренных программ оказалось «Нефтегазовое дело» в НВГУ. Стоимость обучения выросла с 375 до 402 тысяч рублей в год. Таким образом, за год обучение подорожало на 27 тысяч рублей, или 7,2%.

В СурГПУ классические инженерные направления не представлены.

Экономическое образование: разрыв между Сургутом и Нижневартовском

В экономическом блоке различия между вузами оказались еще заметнее.

В СурГУ обучение по направлению «Экономика» за год подорожало с 193,2 до 200,9 тысячи рублей. Стоимость выросла на 7,7 тысячи рублей, или примерно на 4%.

В НВГУ стоимость обучения по экономическим направлениям в опубликованном приказе на 2026-2027 учебный год не указана, поэтому оценить динамику цен невозможно. При этом в предыдущем учебном году обучение по направлению «Менеджмент» стоило 296 тысяч рублей в год. Это более чем на 100 тысяч рублей превышало стоимость обучения по экономическим направлениям в СурГУ.

СурГПУ традиционно ориентирован на подготовку педагогических кадров и специалистов социально-гуманитарного профиля. Классические экономические направления в структуре очного бакалавриата вуза представлены ограниченно.

Гуманитарные специальности тоже дорожают

Рост цен затронул и гуманитарные направления. При этом наиболее заметное подорожание среди трех вузов показал НВГУ.

В СурГУ обучение по программе «Реклама и связи с общественностью» за год подорожало с 207,2 до 215,4 тысячи рублей. Стоимость выросла на 8,2 тысячи рублей, или примерно на 4%.

В НВГУ аналогичное направление оказалось существенно дороже. Стоимость обучения по программе «Реклама и связи с общественностью» увеличилась с 296 до 323 тысяч рублей в год. Рост составил 27 тысяч рублей, или 9,1%.

В СурГПУ обучение по направлению «Журналистика» также подорожало. Если в 2025-2026 учебном году стоимость составляла 211,3 тысячи рублей, то в 2026-2027 году она выросла до 219,8 тысячи рублей. Таким образом, обучение стало дороже на 8,5 тысячи рублей, или около 4%.

Что подорожало сильнее всего

Среди рассмотренных направлений наиболее заметный рост стоимости обучения показали программы НВГУ:

«Менеджмент» – с 296 до 323 тысяч рублей (+9,1%);

«Реклама и связи с общественностью» – с 296 до 323 тысяч рублей (+9,1%);

«Информатика и вычислительная техника» – с 329 до 356 тысяч рублей (+8,2%);

«Нефтегазовое дело» – с 375 до 402 тысяч рублей (+7,2%).

СурГУ и СурГПУ ограничились более умеренной индексацией – около четырех процентов по большинству направлений.

Югра все еще дешевле столичных вузов

Несмотря на рост цен, обучение в Югре остается значительно доступнее, чем в ведущих вузах страны.

Так, по информации РБК, стоимость обучения на ряде инженерных направлений в МФТИ и МИФИ уже превышает один миллион рублей в год. Например, обучение по направлениям «Ядерная физика и технологии» и «Техническая физика» в МИФИ стоит более 1,18 миллиона рублей.

Для сравнения, самая дорогая программа среди рассмотренных югорских вузов – «Нефтегазовое дело» в НВГУ – обойдется в 402 тысячи рублей в год.

Что это значит для абитуриентов

Стоимость обучения в вузах Югры продолжает расти, однако темпы роста пока остаются умеренными по сравнению с ведущими федеральными университетами.

При этом различия между самими югорскими вузами становятся все заметнее. Если в СурГУ и СурГПУ большинство направлений стоят около 200-220 тысяч рублей в год, то в НВГУ стоимость ряда программ уже превышает 300 тысяч рублей, а отдельные инженерные специальности приближаются к отметке в 400 тысяч рублей.

Для абитуриентов, которые этим летом не смогут поступить на бюджет, цена обучения может стать одним из ключевых факторов при выборе университета.